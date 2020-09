Gare d’Ecommoy : les travaux pour une meilleure sécurité débutent le 19 septembre

Le chantier était réclamé de longue date. La SNCF annonce que les travaux de sécurisation des voies de chemin de fer en gare d’Ecommoy commenceront le 19 septembre 2020. Au plus tard fin décembre, les aménagements pour une meilleure circulation des trains de FRET seront terminés. Et surtout – c’est le changement le plus attendu – la traversée piétonne sera déplacée. C’était devenu indispensable car, en vingt ans, trois voyageurs sont morts percutés par un train dans cette gare d’Ecommoy.

Le passage piéton est déplacé

Concrètement : ce sera le même type d’ouvrage : des planches en bois, épaisses, vissées sur les rails, encadrées par deux signaux lumineux rouges qui clignoteront à l’arrivée d’un train. Mais ce déplacement de quelques dizaines de mètres pourrait bien tout changer. Le passage piéton offrira une meilleure visibilité, surtout dans le sens Le Mans –Tours. Les quelque 220 voyageurs quotidiens devaient passer derrière le train dont ils venaient de descendre et ne voyaient pas forcément celui qui arrivait dans l’autre sens. C’est exactement ce qui c’était passé lors du dernier accident mortel en février 2018, lorsqu’une jeune femme de 18 ans avait été happée par un train dans cette gare d’Ecommoy.



La sécurité très nettement améliorée

Le maire de la commune se réjouit que la SNCF tienne ses engagements. Sébastien Gouhier, pense que "la sécurité sera très nettement améliorée". Même si, prévient-il, « le risque zéro n'existe pas ». Un souterrain ou une passerelle auraient peut-être offert une meilleure garantie. Mais les collectivités : communes, département et région ont estimé que le coût était trop élevé. Ce déplacement de la traversée piétonne est financé par la SNCF.

Interruption totale de trafic pendant dix jours

Les travaux les plus longs porteront sur la mise au gabarit de la voie ferrée sous le pont-route portant la départementale RD32 à Ecommoy afin de faciliter le passage du FRET. Ces deux chantiers seront en grande majorité réalisés la nuit. Toutefois, du 19 au 28 septembre, le trafic sera totalement interrompu de jour comme de nuit entre Le Mans et Château-du-Loir. Des cars rouleront en remplacement des trains supprimés.