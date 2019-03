Gare d'Évron : ce que va dire Guillaume Garot à la SNCF

La gare d'Evron ne délivre plus de billets de train depuis le 6 décembre

Évron, France

Quel avenir pour la gare d'Évron ? La question est posée depuis plusieurs mois, les réponses tardent à venir même si plusieurs pistes de travail sont à l'étude. Le député de la première circonscription de la Mayenne, Guillaume Garot, rencontre ce jeudi le nouveau directeur régional de la SNCF Pays de la Loire, Olivier Juban, à Évron à 14h30. Une réunion de travail en présence également de Joël Balandraud, le maire de la ville.

Depuis décembre 2018, il n'y a plus de guichets dans la gare. Pour acheter des titres de transports, il faut désormais se rendre au bar-restaurant en face de la gare et qui s’appelle ... "La Gare". Seuls les paiements en Carte Bleue sont autorisés et l'usager doit fournir une adresse mail. Contraignant voire excluant. Il est aussi impossible de souscrire à un abonnement en passant par le bar-restaurant.

Le numérique pour tous

Pour les Évronnais, le coup a été dur à encaisser. La SNCF privilégie aujourd'hui les services numériques. Tout le monde ne dispose pas forcément d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone. D'où l'idée de Guillaume Garot "d'une approche sociale du numérique". L'élu mayennais veut proposer à la SNCF des solutions d'accompagnements au numérique pour les personnes les plus éloignées. Il regrette évidement la disparition de certains services dans la gare d'Évron et souhaite que ce lieu redevienne un centre de services, avec les informations pratiques de transports.

Par ailleurs, Guillaume Garot fait partie d'un groupe de réflexion transpartisan à l'Assemblée nationale, sur le devenir des "petites" gare de la France. L'objectif est de proposer des solutions concrètes de maintien des services et des gares. Le député Les Républicains Nicolas Forissier et le socialiste Christophe Bouillon font notamment partie de ce groupe de travail.