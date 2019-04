Gare de Belfort-Ville : des travaux de modernisation des voies jusqu’au 19 mai

Belfort, France

La gare de Belfort-Ville va connaître une période de travaux pendant plus d’un mois et demi. Du 1er avril au 19 mai, SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, va réaliser un chantier de modernisation des voies. Ces travaux vont consister à remplacer quatorze aiguillages et à renouveler la voie sur 600 mètres, en changeant les traverses, les rails et le ballast. Ce chantier, d’un montant de 4,7 millions d’euros, vise à rendre le "réseau plus performant pour améliorer la qualité de vos déplacements", indique un communiqué.

Deux week-ends de perturbations

Les travaux seront réalisés de nuit du lundi au vendredi de 21h à 6h, "afin d’impacter au minimum les circulations ferroviaires". Le chantier se tiendra également sur deux week-ends, du samedi 13 au dimanche 14 avril et du samedi 4 au dimanche 5 mai 2019, ce qui engendrera des perturbations sur la circulation des trains, prévient SNCF Réseau.Une trentaine d’agents seront mobilisés tout au long de ces travaux. Cinq entreprises privées, dont deux locales (Transports Tous Travaux Terrassement et Ientilezza) doivent intervenir sur le chantier.