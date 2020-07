Gare de Bourgoin-Jallieu : la passerelle mise en service en septembre

Prévue à l'automne 2019, la mise en service a été repoussée en raison notamment de la crise du Covid et des mesures de confinement. La passerelle permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux quais B et C.

La passerelle est bien en place après des travaux réalisés au printemps 2019. Deux ascenseurs devaient compléter le dispositif au mois d'octobre et permettre aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux parents avec poussette d'accéder aux trains stationnés sur les quais B et C. Las ! Entre retard de livraison, grèves de fin d'année... et enfin mesures de confinement, les ascenseurs n'ascenssionnent toujours pas. La SNCF parle désormais d'une mise en service "courant septembre".

Des ascenseurs pas encore en service à la gare de Bourgoin-Jallieu © Radio France - Céline Loizeau

Des mises aux normes attendues dans d'autres gares de la ligne

Patrice Belvègue, co-président de l'ADUT (Association dauphinoise des usagers du train), se dit "habitué aux retards". Mais il souligne que ces travaux entrent dans le cadre d'un plan de mise aux normes des installations dans les cartons depuis plusieurs années. "Là on parle de Bourgoin-Jallieu, mais sur la ligne il y a de nombreuses gares qui mériteraient d'avoir ce qu'il faut au niveau équipements pour que ces personnes à mobilité réduite puissent accéder à tous les quais, souligne-t-il. La Verpillière par exemple, la Tour-du-Pin il y a un ascenseur mais il est souvent hors-service ; Saint-André-le-Gaz ils sont en train de faire des travaux, tant mieux ! Pont-de-Beauvoisin il n'y a pas non plus ce qu'il faut" déplore le co-président de l'ADUT.