Gare de Châteauneuf-sur-Cher : les syndicats dénoncent la suppression de deux postes

A terme selon eux, c'est la survie de la ligne Bourges-Montluçon qui est menacée. La CGT Cheminot organise une distribution de tracts ce samedi 5 juin à 10 heures sur la place du marché de Châteauneuf-sur-Cher. Les cheminots dénoncent la réduction de la présence d'agents de sécurité dans la gare les week-end, prévue à partir de cet été.

Dès ce 5 juillet, la SNCF supprime la présence d'un gent SNCF en charge de la sécurité de la circulation des trains les samedis et dimanches matin, soit deux postes. Ces agents sont en charge de la sécurité des voyageurs, et peuvent également tenir le guichet et assurer la vente de billets. La SNCF explique qu'un agent uniquement chargé de la vente pourrait être déployé certains week-ends à partir de cet été.

"Enlever des moyens en gare, c'est le signe qu'on se désengage, estime Stéphane Démarre, secrétaire de la CGT cheminots dans le Cher. La conséquence à termes, c'est qu'il y aura moins de déssertes".

Jusqu'ici un agent de SNCF réseau est présent de 5H45 à 20H45 le samedi, et le dimanche de 7H45 à 20h45. Il sera maintenu en gare en semaine de 5h05 à 21h05.

Les syndicats seront sur le marché de Châteauneuf-sur-cher ce samedi dès 10 heures pour alerter les riverains.