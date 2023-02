Gare de l'Est : aucun TGV et moins de TER pour des travaux les 4 et 5 février

Dix jours après l'interruption totale du trafic gare de l'Est à Paris, provoqué par un "sabotage" dénoncé par la SNCF, la circulation des trains sera à nouveau perturbée les 4 et 5 février. Il s'agit cette fois des conséquences d'un chantier mené dans l'est de Paris, qui impacte les arrivées et les départs.

Les travaux sont programmés du vendredi 3 février à 23h jusqu'au dimanche 5 février "en fin de journée" précise la SNCF. L'entreprise se donne 41 heures pour remplacer près de 260 mètres de voie entre Bondy et Gagny.

Le trafic TGV très perturbé

Les TGV au départ et à l’arrivée en gare de l’Est, vers l’Est de la France, vers l’Allemagne et vers le Luxembourg ne pourront pas circuler comme d'habitude. Environ 60% d'entre eux sont maintenus mais au départ et à l'arrivée de Paris Gare du Nord. Les 40% autres TGV sont supprimés.

Des adaptations pour les TER

La ligne TER entre Châlons-en-Champagne et Paris-Est est également suspendue le temps du chantier.

Des substitutions routières sont mises en place :

des cars de Châlons-en-Champagne à Troyes, aller et retour, pour faire correspondance avec des TER de la ligne Mulhouse - Paris-Est.

pour Epernay : trois aller/retour en car dans la journée pour rejoindre Paris Est, avec un arrêt en gare de Dormans. Le temps de parcours est de 2h30 en moyenne.

pour Château-Thierry, substitution mise en place par Transilien.

pour Vitry-Le-François et Saint-Dizier : deux aller/retour par jour en car

L'impact sur le Transilien

En ce qui concerne le RER E, le samedi 4 et le dimanche 5 février, la gare de Haussmann Saint-Lazare n’est pas desservie. La ligne P sera interrompue entre Paris et Meaux le samedi et Paris et Château-Thierry le dimanche. Des bus de remplacement sont prévus.

