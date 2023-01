Gare de l'Est : la SNCF dénonce un "acte de sabotage", ce que l'on sait de l'incendie qui a bloqué le trafic

L'incendie sur des câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne, qui a paralysé l'ensemble du trafic de la gare de l'Est à Paris ce mardi , est un "acte de sabotage", a dénoncé la SNCF. Chaque jour, 500.000 passagers passent par la gare de l'Est pour voyager.

L'incendie volontaire a eu lieu "vers 3 heures du matin", a relaté Olivier Bancel, numéro deux de SNCF Réseau, lors d'un point presse. "Nous avons découvert (...) des dégradations importantes". Ce sont plus précisément des "câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité" qui ont été touchés. Selon la compagnie publique, "quarante-huit artères de câbles, soit environ 600 câbles électriques, ont été endommagés" dans un poste d'aiguillage à Vaires-sur-Marne.

Le ministre des Transports Clément Beaune a pour sa part dénoncé "un acte de malveillance scandaleux [...] avec une intention délibérée de nuire et de perturber très gravement le trafic" , qui "doit être sanctionné et condamné". Il a notamment évoqué "des traces d'essence" et un incendie "dans deux points ciblés" , qui a provoqué "un incident assez exceptionnel, très grave".

La SNCF a aussi précisé qu'une ou plusieurs personnes ont pour ce faire ouvert de chaque côté des voies, à 60 mètres d'intervalle, des plaques qui permettent d'accéder aux câbles, avant de mettre le feu aux gaines des câbles de manière simultanée.

La SNCF porte plainte

La SNCF a porté plainte, et le parquet de Meaux a annoncé l'ouverture d'une enquête pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Interrogé sur les auteurs possibles de ce "sabotage", Olivier Bancel a indiqué que "rien ne permet de préjuger de qui ou pour quelle raison il y a eu cet acte de sabotage, qui a beaucoup nui à nos clients".

"Des équipes très spécialisées sont en train de travailler. Nous prévoyons un rétablissement très progressif à partir de demain (mercredi, nldr) et un rétablissement définitif à partir d'après-demain (jeudi)", a précisé le responsable Exploitation et réseau à la SNCF. Le ministre des Transports invite les usagers ayant des voyages prévus mercredi à "se tenir au courant".

"Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à feu. Et 600 circuits de sécurité environ. Il faut les prendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité", a-t-il ajouté. Les circuits de sécurité sont des câbles électriques qui transportent également des informations de signalisation ferroviaire.