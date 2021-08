Gare de Lure : l'absence d'agent au guichet pèse sur les habitants de la commune

.

"Je n'ai pas d'ordinateur, je ne suis pas à l'aise avec les automates, alors je suis obligé de venir en gare pour avoir des renseignements. Cette semaine je suis venu cinq fois, et j'ai trouvé cinq fois le guichet fermé. C'est la galère !" regrette Jean-Paul, 70 ans, qui vit à quelques kilomètres de Lure.

Même constat pour Nadia, habitante de Lure de toujours : "Tous les services de l'Etat se dégradent chez nous. C'est de pire en pire. Moi je n'aime pas réserver mes billets sur mon téléphone et je dois très souvent aller voir ma fille à Paris. Vivement que le guichet rouvre".

Les habitants se mobilisent

Face à ces inquiétudes, Michel Antony, le président du comité de vigilance du maintien des services publics de proximité à Lure, a interpellé la municipalité. "Tout le monde n'a pas un ordinateur, une voiture pour aller dans d'autres gares, et tous les services ne sont pas accessibles depuis internet. C'est un scandale. Une gare, c'est un lieu de vie dans nos petites communes. On se rencontre, on échange. Aujourd'hui, c'est désert", analyse-t-il.

Il y a des gens qui se retrouvent en situation irrégulière parce que les guichets sont fermés, ils ne peuvent donc pas prendre de billet

Pour Sébastien Mougenot, conducteur à Belfort et responsable Sud rail pour le territoire de Belfort, c'est de plus en plus difficile de maintenir une qualité de service public : " Les gares sont vidées et les agents sont laissés à l'abandon. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent en situation irrégulière parce que les guichets sont fermés et qu'ils ne peuvent donc pas prendre de billet".

Un agent actuellement formé pour le poste

Selon Michel Neugnot, le vice-président du Conseil régional chargé notamment des transports, la SNCF aurait du mal à trouver un agent : "Il y a eu deux tentatives avec des personnels qui ne venaient pas de façon régulière. Ils ne prévenaient pas de leur absence. En ce moment quelqu'un est formé", rassure-t-il.

Si cet agent formé fait l'affaire, il pourrait prendre le poste à partir du 24 août.