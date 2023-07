Gare de Nantes : prendre son vélo en TER, le casse-tête des voyageurs

Les vacances approchent à grands pas, et avec eux les voyages en train ! Vous êtes environ 50.000 voyageurs dans les TER Pays de la Loire chaque jour, et de plus en plus nombreux à prendre votre vélo en train, soit pour aller au travail, soit pour vos loisirs. Contrairement aux TGV (Ouigo et Inoui) et aux trains Intercités, voyager en train avec son vélo est gratuit dans les TER et sans réservation, mais souvent, et surtout l'été, c'est compliqué de trouver une place.

"Mon vélo pèse 25 kilos, et parfois je voyage debout" - Morgane

Le train bondé de vélos, c'est le quotidien de nombreux voyageurs, comme Morgane qui habite Pontchâteau (près de Saint-Nazaire) et travaille à Saint-Herblain. Rencontrée ce vendredi 30 juin 2023 sur le parvis de la gare de Nantes, elle raconte qu'elle prend le train tous les jours pour se rendre au travail à vélo : "Mon vélo pèse 25 kilos, et le plus dur, c'est que parfois, je voyage debout, parce que je n'ai pas de place, et quand je sors du train, je dois encore porter 25 kilos à bout de bras, parce qu'il n'y a pas forcément de rampe."

Rozenne a choisi de prendre son vélo en train pour des raisons financières et écologiques. © Radio France - Léonie Cornet

Même son de cloche pour les amateurs de promenades et randonnées à vélo, comme Marie-Noëlle et Denis, deux retraités de 60 ans : "Avant, on avait un système avec des crochets, mais la SNCF les a remplacés par des élastiques, et depuis il y a moins de place." Denis est du même avis : "Cela fait des années que l'on prend les vélos dans le train, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de voyageurs, et que la SNCF n'a pas su suivre cette évolution-là."

Vélos pliants ou abris sécurisés en gare

Pour désengorger les trains, Ronan Besseyre, le directeur TER des lignes Loire-océan, a quelques conseils pour les voyageurs : "Si vous êtes un voyageur du quotidien, nous vous préconisons d'utiliser un vélo pliant, explique-t-il. Vous pouvez aussi utiliser un des nombreux abris à vélo présents dans 26 gares des Pays de la Loire, dont huit gares en Vendée, qui vous permettent de garer vos vélos en toute sécurité."

Ronan Besseyre, le directeur TER des lignes Loire-océan à la SNCF © Radio France - Léonie Cornet

Il existe aussi des trains dits "Loire à vélo" avec 83 emplacements pour accrocher sa bicyclette, mais il vaut mieux réserver. Le conseil régional et la SCNF réfléchissent à rendre les emplacements vélos payants dans les TER, comme dans les Intercités et les TGV, pour désengorger les trains. Les heures d'affluences sont également disponibles sur le site de la SNCF.