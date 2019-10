Gare de Poitiers : de nouvelles perturbations sur les réseaux TGV et TER ce mercredi matin

La panne de signalisation a engendré des suppressions de TGV et de TER.

Poitiers, France

Vers 10h ce matin, un problème d'alimentation électrique a interrompu la signalisation sur les lignes ferroviaires de la région, entre Poitiers, Angoulême et La Rochelle. Ce qui a entraîné des perturbations sur les lignes TGV et TER.

Une grande partie du trafic a été suppriméepour permettre l'intervention des agents. Dans la matinée, deux TER ont été supprimés au départ de Poitiers direction La Rochelle, deux autres en direction d'Angoulême.

Certains arrêts n'ont pas été marqués, à Poitiers et Angoulême direction Bordeaux et Paris : comme il s'agit de TGV, il leur était impossible de quitter la ligne à grande vitesse pour s'arrêter en gare,à cause de l'absence de signalisation.

L'alimentation électrique est revenue à la normale aux alentours de 13h ce mercredi. Certains trains peuvent encore avoir du retard, au maximum 1h selon la communication de la SNCF.