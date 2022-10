Gare de Thionville : le parking Sernam fermé, mais pour mieux se garer demain

Il n'est plus possible de stationner, dès ce samedi matin, sur le parking de l'ancienne halle Sernam, à côté de la gare de Thionville. La commune, associée à l'Etat, au Grand Duché du Luxembourg et à la Région Grand Est, finance la construction d'un parking-relais couvert de 721 places. Les travaux vont véritablement commencer le mois prochain, pour une livraison prévue fin 2024.

Quelques parkings gratuits non loin de la gare

En attendant, la ville de Thionville vous invite à vous garer dans l'un des 18 parkings à proximité plus ou moins immédiate de la gare. Certains sont gratuits, notamment le parking Neubau (350 places). Selon la mairie de Thionville, ce sont 2.000 places de stationnement qui sont disponibles à moins de dix minutes de la gare.

