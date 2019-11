Une inondation rend impossible l'achat de billets de train aux guichets et aux bornes automatique de la gare de Tours. Le courant a dû être coupé à cause d'une fuite d'eau du côté de l'arrêt de tramway. Les trains ne sont pas touchés par cette inondation et continuent de circuler.

Gare de Tours : la vente de billets impossible à cause d'une inondation

Les guichets et les bornes automatiques pour acheter des billets de train sont hors de service ce week-end à la gare de Tours. En début d'après-midi, samedi 30 novembre, une fuite d'eau dans une canalisation du côté de l'arrêt de tramway a entraîné un début d'inondation dans les sous-sols de la gare, au-dessus des guichets. Les serveurs informatiques se sont vite mis en alerte et se sont arrêtés. De plus, pour traiter le problème, le courant a été coupé dans cette partie du bâtiment uniquement. Les pompiers pompaient toujours de l'eau ce samedi soir. La SNCF espère un retour à la normale dimanche midi.

Le trafic n'est pas touché

Le trafic ferroviaire n'est pas touché par cette inondation. Les contrôleurs ont été prévenus que certains passagers n'auront pas pu acheter un billet. Ils seront donc un peu plus indulgents au départ de Tours. L'achat de billet reste possible sur Internet et l'application mobile.