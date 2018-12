Gare de Valence TGV : les usagers toujours mobilisés contre la SNCF

Valence TGV Rhône-Alpes Sud, Alixan, France

Après deux mois de mobilisation, les usagers de la gare Valence TGV espèrent encore que la SNCF fera machine arrière. Les changements et adaptations prévus le 9 décembre sont maintenus, malgré les protestations du collectif, soutenus par les élus locaux. Deux conséquences notables sont dans le collimateur des mobilisés : les changements sur la ligne Valence / Lyon, sur laquelle trois trains sur quatre au départ de Valence TGV le matin sont supprimés, et les départs de Lyon en fin de journée de la gare de Lyon-Perrache, et non plus de la gare de Lyon-Part Dieu. Ce jeudi soir, la manifestation a réuni une trentaine d'élus et près de 180 personnes selon les organisateurs.

La SNCF, suite à la manifestation organisée début novembre à Lyon, avait reçu une délégation d'usagers en colère, et de nouveau expliqué être contrainte par les travaux en cours en gare de Lyon-Part Dieu d'adapter sa programmation. Selon la SNCF, les travaux diminuent de 20% la capacité d'accueil des TGV en gare de Lyon-Part Dieu.

Avec @NDaragon@MoutonMP, les élus du territoire, les chefs d'entreprise et les usagers à la gare de Valence TGV pour dire non à la suppression d'arrêts TGV entre Valence TGV et Lyon Part-dieu. @Sauvemagaredev1@marlenemourier@SNCFpic.twitter.com/20ERSc5WBJ — MH_Thoraval (@MH_Thoraval) November 29, 2018

De leur côté, les élus locaux assurent avoir envoyé des courriers à la direction de la SNCF, comme aux différents membres du gouvernement. Une pétition en ligne a déjà réuni plus de 17 000 signatures pour convaincre la SNCF de proposer d'autres alternatives aux suppressions de train.