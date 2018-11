Gare du Nord : après-midi très perturbé à cause d'un TER mal aiguillé

Le trafic francilien a été fortement perturbé ce mardi après-midi à cause d'une erreur d'aiguillage d'un TER. Les usagers des RER B, D et des lignes Transilien en ont fait les frais.

Dur après-midi à la Gare du Nord. La circulation des trains a été fortement perturbée à la suite d'une erreur d'aiguillage : autour de midi, un TER a été envoyé sur les voies du RER. Le conducteur a du faire marche arrière. Le trafic a pu reprendre une heure plus tard, mais progressivement, et il est resté très perturbé tout l'après-midi. Principalement impactées, les lignes B et D du RER, mais aussi les H et K du Transilien.

Infotrafic #RERD : [MAJ] Reprise des circulation entre PARIS NORD et ORRY.

Trafic fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne.

(Manœuvre d'un TER à Paris Nord et présence de personnes sur les voies)https://t.co/CZnSiD6y4X — RER D SNCF (@RERD_SNCF) November 20, 2018

D'après la SNCF, l'erreur vient du système informatique qui aurait mal identifié le TER. Un système tout neuf, et visiblement toujours en rodage, après l'installation de la nouvelle "tour de contrôle" fin octobre, à la tête des 13 postes d'aiguillage qui supervisent les 1.300 trains qui roulent chaque jour vers la Gare du Nord.