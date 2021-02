PHOTOS - Gare du Nord : découvrez le projet que Bouygues va mettre en œuvre à Paris

La Gare du Nord à Paris accueille 700.000 usagers par jour. Ils devraient être 900.000 en 2030. Pour être en phase avec son temps, cette gare avait besoin d'une transformation en profondeur. C'est Bouygues qui a été retenu pour mettre en œuvre le projet élaboré par StatioNord, la société d'économie mixte regroupant la SNCF et la foncière Nhood et la Ville de Paris. Le montant des travaux est de 600 millions d'euros.

Après ces travaux prévus sur quatre ans, la Gare du Nord devrait être "plus moderne, plus spacieuse, plus lumineuse, plus connectée et plus verte". Elle deviendra un espace pour se déplacer voyager mais aussi "flâner, respirer et partager", indique StatioNord.

Les travaux vont se faire par phases pour perturber le moins possible le fonctionnement de la gare qui reste ouverte durant les travaux.

La future gare du Nord vue du ciel - StatioNord

Une modification des déplacements dans la gare

Le plus grand changement structurel, c'est la séparation des arrivées et des départs dans la gare. Tous les départs se feront au premier niveau, les arrivées auront lieu au rez-de-chaussée.

Les départs auront lieu au premier niveau - StatioNord

Un nouveau hall des départs pour les trains grandes lignes va être créé. Une nouvelle entrée rue du Faubourg Saint-Denis permettra un accès direct au hall des départs grandes lignes et à la station de bus qui devrait, à terme, accueillir une flotte 100% électrique.

La future Gare du Nord - StatioNord

Il y aura davantage d'ascenseurs pour fluidifier les allers-retours entre les deux niveaux. Mille places supplémentaires sont prévues. Il y aura aussi deux espaces dédiés aux voyageurs.

Des parcours plus rapides et plus simples

Les parcours entre les métros, RER et Transiliens et les grandes lignes vont être mieux signalés et simplifiés. Les cheminements entre les correspondances seront facilités pour gagner du temps.

Trois nouvelles passerelles seront construites au-dessus de la voie ferrée.

De nouvelles passerelles au-dessus des rails - StatioNord

Une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap et des familles est prévue.

L'Eurostar

Les travaux pour l’extension du terminal Transmanche portent principalement sur la création de nouvelles surfaces, au premier niveau de la gare, avec la réintégration des services ferroviaires et de douane dans la façade du bâtiment de la gare.

Les vélos bienvenus dans la gare

Près de 6000 places de vélos seront créées conjointement par StatioNord, la Ville de Paris et SNCF Gares & Connexions dans et à proximité de la gare.

La Gare du Nord devrait devenir la plus importante station de vélos sécurisée d’Ile-de-France. De nombreux services, comme un atelier de réparation ou encore des vestiaires pour les cyclistes, seront proposés.

Faire entrer la ville dans la gare

Le projet propose de faire entrer la ville dans la gare avec des événements culturels, des équipements sportifs, un parc urbain, des commerces et des lieux de restauration.

L'intérieur de la gare à la fin des travaux - StatioNord

Il y aura une salle de sport et une piste de course sur le toit de la gare, un espace dédié à la street-food, un restaurant avec vue sur Paris, des kiosques. Sont aussi prévus un lieu de culture et d'exposition, un parcours d'œuvres contemporaines et un écran géant dédié aux arts numériques. La gare accueillera une rue commerçante avec des boutiques. Des espaces de co-working seront mis à disposition.

Une large place sera donnée à la nature

Un parc suspendu de plus d'un hectare accessible gratuitement et directement depuis le parvis va être créé. Ce sera un îlot de fraîcheur mais aussi également un nouveau lieu de divertissement ouvert à tous.

La nature très présente dans le projet - StatioNord

La Gare du Nord veut s'inscrire dans une démarche zéro déchet et zéro gaspillage avec, pour la première fois dans une gare, une "banque alimentaire". Elle doit permettre aux invendus alimentaires d’avoir une seconde vie.

La gare sera une gare écocitoyenne avec, entre autres, le lancement d’un programme de soutien aux associations du quartier et aux initiatives solidaires ou la création d’espaces dédiés à des concepts en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire.

La transformation verte de la Gare du Nord - StatioNord

Une vitrine pour la France

Le calendrier sera tenu, affirment les partenaires. Tout sera prêt pour les grands rendez-vous sportifs comme la Coupe du Monde de rugby de 2023 et les JO Paris 2024.

Les travaux préparatoires ont commencé en juillet 2020, ils devraient se terminer en mai/juin 2021. Commenceront ensuite les travaux proprement dit. La majorité des travaux seront terminés en 2024.

La gare veut montrer le savoir-faire français aux yeux du monde entier. Elle va profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la nouvelle gare pour le faire.