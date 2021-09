Gare du Nord : le budget du projet pharaonique de rénovation "dérape", la SNCF réfléchit à son avenir

Dans un communiqué de presse, ce mardi matin, SNCF Gares et connexions en charge du projet de rénovation de la gare du Nord à Paris, confirme "un dérapage du coût prévisionnel des travaux" et annonce qu'une décision "sera prise très prochainement" sur l'avenir du chantier.

Est-ce un "coup de pression" ou la SNCF prépare-t-elle les esprits à un abandon pur et simple du projet pharaonique de rénovation de la gare du Nord à Paris ? Ce mardi matin, un communiqué de presse confirme en tout cas une information de nos confrères de RTL : la situation se tend autour du projet entre la SNCF et le concessionnaire en charge des travaux.

Déjà largement remanié après l'opposition des riverains et de la mairie de Paris en personne, le projet de rénovation validé par la préfecture d'Île-de-France prévoyait notamment la création de plusieurs dizaines de magasins, la réalisation d'un toit terrasse servant de jardin public pour un budget – au départ – de 600 millions d'euros.

Pas prête pour les JO de Paris-2024

Mais, donc, "le projet de transformation de la Gare du Nord ne paraît plus réunir les conditions de réalisation prévues par le contrat de concession attribué à Ceetrus, filiale immobilière du groupe Auchan en février 2019", explique SNCF Gares et connexions dans son communiqué de presse. En effet, "le contrat de concession fixe des conditions précises concernant le calendrier et les modalités de réalisation des travaux dans la première gare d’Europe afin de minimiser les impacts pour les 700 000 voyageurs qui y transitent chaque jour", continue l'entreprise ferroviaire. Seulement en juillet, le concessionnaire a averti la SNCF d' "un dérapage du coût prévisionnel des travaux portant le coût global du projet à plus d’1,5 milliard d’euros". Le calendrier non plus ne serait pas respecté, précise encore la SNCF et notamment les échéances des Jeux olympiques de Paris-2024 et de la coupe du monde de rugby.

"Des comptes ont été demandés à StatioNord sur cette évolution inquiétante", dit toujours le communiqué et "une décision sera prise très prochainement sur le devenir de cette concession." Il n'est donc pas encore question d'un abandon mais cela y ressemble même si, pour conclure, SNCF gares et connexions "rappelle son attachement à son objectif, à savoir faire de la Gare du Nord rénovée une gare fonctionnelle et en capacité d’accueillir toujours plus de visiteurs avec un confort amélioré."