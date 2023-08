Gare du Nord : Le ministre des Transports Clément Beaune fait le point sur l'accueil des voyageurs

Interrogé sur l'accueil des touristes et la gestion des flux de voyageurs dans les gares et aéroports parisiens, pour la Coupe du Monde de Rugby et aussi les Jeux Olympiques de 2024, le ministre des Transports Clément Beaune s'est dit confiant : "La Coupe du Monde de Rugby est déjà un test extrêmement important pour nos transports [dans la perspective des JO] et pour notre sécurité. Ce sont 500.000 voyageurs, qui vont venir des îles britanniques, ce sont les premières nationalités à visiter notre pays à cette occasion donc il faut que nous soyons à la hauteur du rendez-vous", a-t-il expliqué sur le quai des Eurostar.

Le ministre a donc annoncé le renforcement des effectifs de la police aux frontières, "une cinquantaine de postes supplémentaires, pour un contrôle encore plus fluide et plus rapide", mais qu'en est-il des transports parisiens ? Car les bus, métros, RER et tramway vont devoir transporter des millions de touristes lors des Jeux Olympiques l'été prochain.

Le ministre des Transports Clément Beaune, qui accède à l'embarquement des voyageurs pour les Eurostar de la Gare du Nord. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et pour les voyageurs, croisés dans la Gare du Nord, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. "Ça manque d'informations claires, surtout avec ces couloirs interminables. Et il manque des ascenseurs pour les personnes handicapées, je ne sais pas comment elles pourront se déplacer", souligne Marie-Paule, une touriste belge. "Il y a des lignes surpeuplées, comme la 13 ou la 14", ajoute Bernadette. "Il y a des lignes qui doivent être renforcées, peut-être avec des rames supplémentaires, mais quand on voit que la 4, qui est pourtant automatisée et moderne, a eu des soucis dernièrement, on se pose des questions."

A cela, Clément Beaune répond que de gros travaux sont justement faits cet été sur plusieurs lignes de métro et de RER, des travaux qui sont contraignants pour de nombreux Franciliens. "Nous faisons ces travaux pour améliorer le réseau, et nous ouvrons de nouvelles lignes, automatisées donc plus fiables, comme le prolongement de la 14 ou du RER E. Donc ça vaut le coup d'investir, de recruter, mais la phase de transition est un peu difficile", reconnaît le ministre. La RATP a notamment recruté 6.500 nouveaux agents en 2023, un record pour l'entreprise de transports.