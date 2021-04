Haute-Savoie : la gare lacustre d'Evian en chantier pour accueillir un nouveau et gros bateau de 700 places

Dans un an un nouveau bateau de 700 places sera mis à l'eau sur le Léman pour doubler les navettes entre Evian-les-Bains et Lausanne aux heures de pointe. Avant cela, le quai, l'embarcadère et la gare lacustre de la cité thermale de Haute-Savoie doivent être re-dimensionnés.

C'est un énorme et un long chantier qui débute ce mardi sur les bords du Léman à Evian-les-Bains. En collaboration avec la Compagnie Générale de Navigation, La Ville entreprend la réhabilitation de la gare lacustre ainsi que sa liaison aux quais.

Adapter la gare aux enjeux de transport de demain

Construite en 1976, la gare actuelle n'est plus adaptée aux enjeux de transport de demain et à l'augmentation escomptée de la fréquentation dans les années à venir. Ecoutez les explications de Marie AMELINE

"Il faut abaisser le quai de 37 cm et reconstruire une gare plus confortable et fonctionnelle pour améliorer la gestion des flux de passagers" Bertrand Vouaux, directeur des services techniques de la ville d'Évian Copier

La vue de face du futur embarcadère de la gare lacustre d'Évian - LaBa

7 allers-retours par jour supplémentaires dès 2022

La ligne Evian-Lausanne exploitée par la CGN effectuera 7 allers-retours supplémentaires par jour à partir de l'année prochaine, avec un temps de trajet réduit, de 1h20 actuellement à 45 minutes. La future gare lacustre, plus confortable et accueillante, sera non seulement un nouvel outil touristique mais a aussi pour vocation de développer l'intermodalité et donc d'inciter les habitants du Chablais et de la Suisse à préférer le bateau à la voiture.

"Nous sommes un maillon d'une intermodalité" Andréas Bergmann, PDG de la Compagnie Générale de Navigation Copier

Soulager la route de Lausanne exposée aux chutes de pierres

Le redimensionnement de la gare et du trafic lacustres vise notamment à soulager l'unique route entre Evian et Lausanne dangereuse à cause des chutes de pierres.

"La possibilité de doubler cette ligne lacustre va être importante pour délester la route pour aller à Lausanne, dangereuse à cause des chutes de pierres Copier

A compter de ce mardi 6 avril, l'embarquement des bateaux de la CGN s'effectuera à l'ouest sur le ponton situé à droite du casino.