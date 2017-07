Gare Montparnasse : reprise en douceur du trafic ce lundi

Après un dimanche de paralysie quasi-totale à la gare Montparnasse, à Paris, dimanche, le trafic reprend progressivement ce lundi. Un TGV sur quatre est annulé. La direction annonce qu'elle remboursera "intégralement" les passagers pour qui le retard a dépassé quatre heures.

Le trafic reste perturbé, ce lundi matin, à la gare Montparnasse, à Paris. "On va annuler quelques trains, on va en regrouper d'autres. On va réussir à faire partir 3 trains sur 4 aujourd'hui pour les TGV" assure Rachel Picard, directrice générale de SNCF-Voyages. Pour les autres trains (Intercités, TER, Transiliens) "le trafic sera normal", affirme la compagnie.

Après une journée complète de blocage dimanche, ce lundi matin, des TGV sont partis à partir de 8 heures. Des départs vers Quimper, Bourdeaux et Toulouse ont été annulés, mais selon la SNCF, il sera possible de se rendre vers ces destinations à d'autres moments de la journée avec le même billet. D'autres trains affichaient, lundi matin, des retards jusqu'à 20 minutes. La société de chemins de fer recommande de reporter son voyage, si possible.

Les passagers "intégralement remboursés" au-delà de quatre heures de retard

Le porte-parole de la SNCF, Mathias Vicherat, a par ailleurs annoncé que les voyageurs qui ont subi un retard de plus de quatre heures au départ ou à l'arrivée de la gare Montparnasse, dimanche, seront "intégralement remboursés" : "La décision a été prise ce matin au regard des gênes ; par cette mesure, nous souhaitons marquer le coup et présenter nos excuses", explique-t-il.

Lundi matin, l'origine de la panne, survenue au sud de Paris qui a provoqué ce blocage, était encore inconnue. Dans la nuit de dimanche à lundi, la pagaille commencée dans la journée de dimanche s'est poursuivie, plusieurs trains ayant été détournés vers les gares de Massy ou d'Austerlitz, et certains arrivant après l'heure de fermeture du métro.