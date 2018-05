Paris, Île-de-France, France

C'est un des plus gros chantiers de l'année sur le réseau ferré d'Ile-de-France. SNCF Réseau va changer 17 aiguillages à la gare Montparnasse entre le samedi 5 mai et le dimanche 13 mai. Une "opération coup de poing" prévue de longue date et maintenue malgré la grève. 150 agents seront mobilisés 24h sur 24.

En conséquence, le nombre de trains sera fortement réduit toute la semaine et l'accès à la gare sera modifié. Les Transilien, TER et Intercités partiront et arriveront du Hall 3 Vaugirard, à l'extérieur de la gare Montparnasse. Les TGV et Ouigo eux seront dans le Hall principal, le Hall 1 mais sur un nombre de voies réduites.

Sur la ligne N du Transilien, le trafic sera réduit de moitié et plusieurs arrêts ne seront pas desservis. Les trains seront directs entre Paris et Versailles-Chantiers. Pour plus de détails, rendez-vous sur le blog de la ligne N.

Sur les grandes lignes, comptez 1 TGV sur 2 et 1 TER sur 3.