Gare Saint-Lazare : un homme tombe sur les voies, le trafic pertubé

Infotrafic #LigneJ : [MAJ] Reprise progressive du trafic au départ et à l'arrivée de St-Lazare

Trafic fortement perturbé sur l'ensemble des axes jusqu'à 12h.

Les Paris - Conflans SH (CARA) et PARA (Conflans SH - Paris) sont supprimés

(accident de personne et malaise voyageur)