Gare TGV de Montbard : la fréquentation repart à la hausse

Montbard, France

Alors que les voyageurs ne sont jamais vraiment sereins quant à l'avenir de la gare TGV de Montbard, une réunion en sous-préfecture ce mardi a apporté une bonne nouvelle : la fréquentation repart à la hausse depuis le début de l'année.

La fréquentation était en baisse de 6% en 2018 dans la 8e gare de la région, avec 136 000 voyageurs sur l'année contre 151 000 l'année précédente. Mais le sous-préfet Joël Bourgeot a confirmé que les voyageurs étaient de plus en plus nombreux depuis mois de janvier. Les quatre aller-retours quotidiens entre Paris et Montbard sont donc maintenus, même chose pour l'aller-retour quotidien Mulhouse-Lille qui fait un arrêt à Montbard et qui permet de rejoindre l'aéroport de Roissy.

De son côté la SNCF rappelle qu'elle a rénové tous ses TGV, désormais à double niveaux avec accès gratuit au wifi entre Montbard et Paris. La gare de Montbard (5500 habitants), avec ses 450.00 voyageurs par an est la 8e gare de Bourgogne Franche Comté.