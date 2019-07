VIDEO - Les travaux avancent à la vitesse d'un TGV à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard

Manduel, France

L'avenue qui mène à la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard est pratiquement terminée. Les premiers voyageurs l'emprunteront à partir du 15 décembre pour prendre l'un des 24 TGV qui doivent la desservir au quotidien. Le gros oeuvre est terminé à 95%. Les équipements suivront. Il faudra ensuite les faire fonctionner et tester les TGV sur la ligne nouvelle. Pour l'instant, aucun ne circule. "L'objectif, c'est de construire les voies qui vont permettre aux TGV de s'arrêter à quai. C'est une opération clé dans le déroulement du planning" précise Franck Bolla, directeur du projet pour SNCF réseau.

24 TGV quotidiens

1 million de voyageurs sont attendus chaque année dans cette gare qui accueillera des TGV et des TER sur deux niveaux différents. 24 trains à grande vitesse, 44 TER en journée pour desservir notamment la gare de Nîmes Centre. Le soir, la navette sera assurée par un bus articulé mis en place par Nîmes Métropole. Les voyageurs qui habitent dans les communes voisines pourront aussi se rendre à la gare TGV en voiture. 1000 places de parking sont prévues (courte et moyenne durée). Des emplacements seront également réservés aux loueurs de voitures et aux taxis.

Franck Bolla, directeur de projet pour SNCF Réseau Copier

Une "gare jardin"

Du chêne des Vosges, de la pierre du Jura, des bambous. La SNCF a souhaité que cette nouvelle gare TGV s'intègre parfaitement dans son environnement agricole. Une partie des arbres a été préservée. D'autres seront plantés. Une gare qui se veut aussi vertueuse en matière de développement durable. Pas de climatisation dans le bâtiment voyageur en verre, mais un double écran en métal et en bambou pour protéger les voyageurs du soleil. Une partie du toit sera végétalisée. Des brumisateurs seront installés l'été pour renforcer l'impression de fraîcheur.

"L'eau des toitures sera récupérée pour alimenter les toilettes publiques. On va aussi produire plus d'électricité que la gare n'en consommera en installant des panneaux photovoltaïques sur une ombrière de 7500 m2 installée sur le parking longue durée."

"Une gare vertueuse en matière de développement durable" Copier

Une dizaine de personnes travailleront à la gare

A l'intérieur de la gare, pas de guichets de vente de billets mais des automates. Une boutique RELAY avec un tabac/presse et du dépannage alimentaire. Quelques places assises sont prévues pour de la restauration rapide. Au total, une dizaine de personnes y travailleront en journée. Pour l'instant, le chantier se poursuit. Une centaine d'ouvriers y travaillent simultanément. Il a fallu adapter leurs horaires à cause des températures caniculaires.

Les arbres ont été préservés © Radio France - Sylvie Duchesne

"Un bâtiment intégré dans le paysage" © Radio France - Sylvie Duchesne

La gare sera protégée du soleil par un double écran © Radio France - Sylvie Duchesne

Les quais qui accueilleront les TGV en cours d'aménagement © Radio France - Sylvie Duchesne

Les TER circuleront sous les TGV © Radio France - Sylvie Duchesne