GCO : 16 mois de perturbations entre Strasbourg et Molsheim

Les travaux de raccordement du Grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg à l'A352 débutent ce lundi. Par conséquent, les voies de circulation seront réduites entre Strasbourg et Molsheim. La gêne occasionnée va durer 16 mois.

Le grand contournement ouest de Strasbourg sera relier à l'A35 et à l'A352.

Bas-Rhin, France

Les travaux de construction du Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO) se poursuivent. Dans ce cadre, le concessionnaire Arcos, filiale de Vinci, annonce la réalisation de l’ouvrage d’art et des voies de raccordement du GCO à l’autoroute A352.

A partir de ce lundi 13 mai et pendant 16 mois, les voies de circulation seront réduites dans les deux sens entre Strasbourg et Molsheim. "Afin de garantir la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, la vitesse sera réduite aux abords de la zone de travaux".

La mise en place de cette phase chantier nécessite des fermetures de nuit de l’A352 dans le sens Molsheim-Strasbourg du 13 mai au 15 mai et dans le sens Strasbourg-Molsheim du 15 mai au 17 mai de 20h à 6h. Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD500.