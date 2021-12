GCO : cinq choses à savoir sur le Grand contournement Ouest de Strasbourg

A355, COS, GCO… Il y a plusieurs façons de le désigner mais les Alsaciens le connaissent bien sous le nom de Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Cette nouvelle autoroute, dont les prémices remontent aux années 70, est inaugurée le 11 décembre et entrera en service les jours suivants (la date officielle n’est pas connue à ce jour). Objectifs, polémique, ZAD : pour tout comprendre, explications en cinq points.

Le GCO, pour faire quoi ?

Le GCO est une autoroute payante de 24 km qui permet de contourner l’ouest de Strasbourg. Dans le sens sud-nord, cette "deux fois deux voies" s'écarte de l'A35 au niveau d’Innenheim, traverse la région agricole du Kochersberg et rejoint l’autoroute A4 au nord de Strasbourg, à Vendenheim.

L’objectif : désengorger la traversée de la capitale alsacienne. En 2019, selon les comptes de la Direst, 163.000 véhicules fréquentaient chaque jour cet axe qui coupe la ville en deux, dont 8,4% de camions. L’A355 est donc destinée au trafic de transit, notamment pour les poids-lourds.

Arcos, l'exploitant de la nouvelle autoroute, filiale à 100% de Vinci, annonce des prévisions de trafic de 24.000 à 20.000 véhicules/jour sur les portions payantes, dont un tiers de camions.

Le GCO, "une autoroute de luxe" ?

La grille tarifaire a été publiée le 5 décembre au Journal officiel et le collectif d'opposants "GCO Non merci" a dénoncé “une autoroute de luxe” à 20 centimes d’euros le kilomètre. Un calcul qui prend en compte le tarif le plus élevé (aux heures de pointe), pour une voiture qui emprunte les deux portions payantes, sans tenir compte de la petite section gratuite, au sud du tracé.

Concrètement, les tarifs varient suivant la classe du véhicule, le nombre de sections payantes empruntées, la catégorie polluante (pour les camions) et la tranche horaire. Il y a des heures de pointe (7h-9h et 16h-19h), des heures médianes et des heures creuses (de 20h à 7h).

A titre de comparaison, l’autoroute “la plus chère de France”, selon les calculs d’Auto-Moto, c’est l’A14 en région parisienne : 16 km à 8,90 euros, soit 55,63 centimes d'euros le kilomètre. Mais l’A19 entre Sens et Artenay (Orléans), deuxième sur le podium, ne revient déjà plus qu’à 17,66 centimes.

De son côté, Arcos annonce “un service d’abonnement pour les utilisateurs locaux”. Le péage va servir à payer l'investissement de Vinci qui a construit l'équipement et annonce sur son site un budget de 553 millions d’euros.

Pourquoi le Contournement Ouest de Strasbourg est-il contesté ?

Beaucoup l’ont oublié au moment où l’on coupe le ruban de l’inauguration mais le GCO a eu sa ZAD (Zone à défendre) : de 2014, date à laquelle les premières “cabanes anti-GCO” ont été implantées sur le tracé, jusqu'à son évacuation musclée le 10 septembre 2018.

Dans le collectif GCO non merci qui voit le jour en 2003, des agriculteurs, des maires des communes à l'ouest de Strasbourg et des écologistes. Les agriculteurs dénoncent les pertes de terres agricoles, les écologistes rejettent une solution "100% routière" et les élus s'insurgent contre les nuisances que va générer la nouvelle route.

Au contraire, le contournement est présenté par ses promoteurs comme un moyen de soulager l’agglomération strasbourgeoise de la pollution générée par l'actuelle A35. “Il est estimé que la moitié des poids-lourds circulant sur l’A35 à Strasbourg emprunteront le contournement” écrit Arcos.

De fait, sur l'ancienne autoroute, l’A35, transformée en M35 et gérée désormais par l’Eurométropole, le transit des poids-lourds de +3,5 tonnes sera interdit, sous peine d’une amende de 135 euros dont le montant devrait être porté à 750 euros. Mais les adversaires du GCO estiment qu’il fonctionnera comme un aspirateur à camions pour le transit international, notamment tant que l’écotaxe n’aura pas été mise en place. Pas avant 2024, donc.

En 2005, une expertise commandée au cabinet allemand TTK par GCO Non merci était d'ailleurs très critique sur le projet, considérant que "le scénario GCO ne réglait que très partiellement la problématique du grand transit”.

La contestation a-t-elle servi à quelque chose ?

Vinci a dû mettre en oeuvre des opérations de compensation le temps du chantier et pour l'exploitation de l'autoroute. Le groupe affiche par exemple plus de 1.300 hectares de mesures compensatoires en reboisement, création de zones humides ou opérations de protection du grand hamster d’Alsace. Les agriculteurs ont été dédommagés.

Pour les adversaires du projet, il s’agit plutôt d’opérations de greenwashing, qui ne compenseront jamais la saignée réalisée dans la plaine d’Alsace. Aujourd'hui cependant, la contestation s'est considérablement affaiblie : alors que l’opposition au projet faisait descendre des milliers de personnes dans la rue en 2018, ils n’étaient qu’une petite centaine à dire “non merci” lors des portes ouvertes du 14 novembre.

Que deviennent les derniers recours ?

Le 20 juillet 2021 encore, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'association Alsace Nature, a demandé des études complémentaires. Les opposants soulevaient alors des irrégularités dans le dossier de Vinci : une étude d'impact sur la qualité de l'air incomplète, plusieurs mesures de compensation à l'interdiction de destruction des espèces protégées insuffisantes.

Au final, trois mois plus tard, la Cour administrative d’appel a tranché en autorisant la mise en service de l’autoroute. Les études seront bien menées au bout, mais les véhicules rouleront déjà sur le GCO.

Vidéo : des origines au démantèlement de la ZAD en 2018 : les grandes étapes du GCO