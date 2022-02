GCO : la préfecture donne un avis favorable au changement des panneaux de signalisation

La mention "Strasbourg" va peut-être réapparaitre bientôt sur les panneaux autoroutiers à l'entrée de l'A35 et de l'A4, c'est à dire à l'entrée de l'agglomération. Cette mention avait disparu depuis la mise en place du GCO en décembre dernier. Seuls les panneaux du grand contournement ouest mentionnaient la capitale alsacienne, envoyant ainsi de nombreux automobilistes sur la section payante.

La préfète a donné un avis favorable

À tel point qu'une pétition avait été lancée, qui a recueilli plus de 8000 signatures. Une polémique qui serait en passe d'être réglée puisque lors de la dernière séance plénière de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, le président de la CEA, a indiqué qu'il avait "proposé une signalétique nouvelle, en amont et en aval, pour éviter que les automobilistes qui n'ont pas besoin de passer sur le GCO, y passent". Et d'ajouter : "aujourd'hui la préfète a émis un avis favorable aux propositions que nous avons faites".

Ajout de panneaux au nord et au sud de l'Eurométropole

La demande est assez simple: il s 'agirait de rajouter un panneau au nord de l'Eurométropole au niveau de Vendenheim où on pourrait lire : "Strasbourg-centre via Schiltigheim" et un panneau au sud au niveau d'Innenheim, où là il serait indiqué : "Strasbourg-centre via Illkirch". Le dossier est désormais entre les mains du ministère des transports qui devrait, sauf surprise, donner à son tour son feu vert puisque les acteurs locaux se sont mis d'accord.

La logique était de notre côté

Une avancée qui réjouit le collectif à l'origine de la pétition "Rendez-nous Strasbourg". Pour Bruno Dalprat, membre également de "GCO Non-merci": "On revient de loin, puisque au départ tout le monde se renvoyait la responsabilité, mais vu que la logique était de notre côté il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas entendus".