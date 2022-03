Grand contournement ouest de Strasbourg : les nouveaux panneaux sont en place

Les nouveaux panneaux du grand contournement ouest de Strasbourg ont été installés lundi matin par des agents de la collectivité européenne d'Alsace. Désormais Strasbourg est indiqué via l'autoroute gratuite et plus seulement par le GCO.

Strasbourg est de nouveau indiqué via l'autoroute gratuite et plus seulement par le péage du Grand contournement ouest (GCO). Les panneaux tant décriés ont été changés lundi par les agents de la collectivité européenne d'Alsace.

Le GCO, autoroute à péage de 24 km, qui contourne l'agglomération strasbourgeoise, conçue pour délester l'ex A35 (désormais appelée M35), a ouvert le 17 décembre. Seuls les panneaux du GCO mentionnaient la capitale alsacienne, envoyant ainsi de nombreux automobilistes sur la section payante. À tel point qu'une pétition avait été lancée. Elle avait recueilli plus de 8.000 signatures.

La Collectivité européenne d'Alsace était intervenue et le ministère des transports a finalement accéder à la demande de nouveaux panneaux. Au nord de l'Eurométropole, on peut désormais lire : "Strasbourg-centre via Schiltigheim", au sud au niveau d'Innenheim : "Strasbourg-centre via Illkirch".

