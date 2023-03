GCO : une étude montre que la qualité de l'air s'est dégradée autour de quatre communes traversées

A la campagne, le long du GCO, on respire dorénavant aussi mal qu'à Strasbourg, selon une étude financée par quatre communes, concernées par le tracé gratuit de l'autoroute à péage: Duppigheim, Duttlenheim, Ernolsheim et Kolbsheim.

Ses résultats démontrent clairement que depuis la mise en service du GCO, les taux de dioxyde d'azote ont bondi dans ces communes, en particulier en fin d'après-midi avec des taux qui varient entre 60 et 80 micro-grammes par mètre cube d'air.

Des valeurs quasi identiques à celles de l'agglomération strasbourgeoise où, et c'est l'autre enseignement de cette étude, la mise en service du GCO n'aurait quasiment eu aucun impact sur l'amélioration de la qualité de l'air.

"Les résultats nous ont confirmé dans nos craintes. A savoir une forte dégradation de la qualité de l'air, notamment sur le dioxyde d'azote. Sur certains villages nous dépassons même la mauvaise qualité de l'air des riverains de l'A35. En plus la qualité de l'air à Strasbourg ne s'est pas améliorée tout en se détériorant sur nos villages, situés à proximité d'une tranche gratuite du GCO" déplore Julien Haegy, maire de Duppigheim.

"On est qu'à 16.000 véhicules de passage par jour et les résultats sont déjà alarmants. Qu'en sera-t-il quand il y aura 60.000 véhicules qui passeront ? On a le bruit, la pollution. On ressent de la colère, de l'injustice" plaide pour sa part Monique Mebs, de l'association Duppigheim Qualité de vie qui a initié cette étude.

Les élus du secteur réclament une réduction de la vitesse à 90 km/h en cas de pic de pollution, le long de la portion gratuite et une étude médicale indépendante pour mesurer les effets de cette pollution sur la santé.

Une étude sur l'impact sonore du GCO en milieu rural doit également être menée dans les prochains mois.