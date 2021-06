Les gendarmes de la Somme appellent à la prudence après des accidents en cascade sur l'A1

Quatre accidents graves en quelques semaines sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille à cheval entre l'Oise et la Somme. La semaine dernière un chauffeur poids-lourd a perdu la vie non loin de Roye. Cédric Blanc est le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme.

Pourquoi l'autoroute du Nord rime trop souvent avec l' autoroute de la mort? Dans un tweet, la préfecture de l'Oise pointe du doigt des comportements imprudents pour justifier de ces accidents. Vitesse excessive et non-respect des distances de sécurité, ce n'est pas uniquement le problème selon Cédric Blanc, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce qu'on constate, c'est aussi une reprise des comportements à risque de la part des usagers de la route, que ce soit de la vitesse excessive, mais aussi de l'alcoolémie depuis le décalage du couvre-feu et la réouverture des terrasses. Il y a encore plus de téléphone au volant et de non-respect des règles de priorité. Les mauvais réflexes des usagers de la route reviennent. Nous allons augmenter nos contrôles."

"L'autoroute A1, est l'une des autoroutes les plus anciennes de France, si ce n'est la plus ancienne et surtout celle qui est la plus densément sollicitée par le trafic de poids lourds. C'est l'axe essentiel, l'axe majeur qui alimente le nord de l'Europe au sud de l'Europe. Et Effectivement, tous les jours, nous avons des milliers de poids lourds qui circulent. Pour autant, c'est une autoroute qui est un peu à l'image des autres, qui est quand même réglementée, qui est surveillée. Et les accidents de la conduite, y compris avec les poids lourds, sont liés à des fautes de comportement."

"On va aussi augmenter la prévention par rapport aux conducteurs de poids lourds. Beaucoup d'internationaux transitent par cette autoroute. On se rend compte que certaines entreprises de l'est de l'Europe et du sud de l'Europe obligent leurs conducteurs à dépasser les temps de conduite. A titre d'exemple, il existe des fraudes au chronotachygraphe, les chauffeurs déclenchent des aimants sur leurs éléments de vitesse et leur permet de rouler plus vite au mépris du danger. Récemment, on a intercepté un poids lourd qui roulait à 147 km heure alors qu'il est censé être bridé à 90 km heure."