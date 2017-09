Georges Ziegler est le nouveau président du Syndicat Mixte de l’aéroport Saint Etienne Loire

Georges Ziegler succède à ce poste à Bernard Bonne, qui, quel que soit le résultat des sénatoriales quittera sa présidence du département à la fin du mois

L’aéroport, un moment remis en question, est désormais sauvé, mais pas à n’importe quel prix. Fini les compagnies Low-Cost qui creusaient le trou de sa rentabilité. Le Syndicat mixte a missionné une agence spécialisée pour lancer une nouvelle stratégie d’ici à la fin de l’année

Les grands évènements, vont faire partie intégrante de ce programme

C’est en tout cas la volonté de Gaël Perdriau le président de Saint-Étienne Métropole qui au-delà de l’aspect économique retient aussi l’attractivité de l’infrastructure

Même écho du Nouveau président du syndicat Mixte de l’aéroport, Georges Ziegler confirme que son maintien est primordial pour le secteur

En attendant le syndicat mixte a mandaté un bureau d’étude qui doit rendre ses conclusions sur l’avenir de l’aéroport Saint-Étienne Loire avant la fin de cette année

Georges Ziegler prend cette présidence à un moment charnière de l’existence de l’aéroport, les compagnies Low-Cost, Ryanair en octobre et Pegasus en juin quitteront définitivement le tarmac pour ne plus creuser un déficit estimé à 3 millions d’euros par an. Il faudra donc trouver de nouveaux débouchés pour relancer son activité et assurer sa pérennité. Georges Ziegler

L'aéroport de Saint-Étienne qui se tournera également de plus en plus vers celui de Saint-Exupéry à Lyon pour la mise en place d une stratégie concertée