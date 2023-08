Gevrey-Chambertin : Antonio do Rosso est dépanneur sur l'autoroute depuis plus de 20 ans

La journée du samedi 5 août 2023 est classée noire sur les routes, dans le sens des départs. Deuxième chassé-croisé de l'été. Si vous prenez l'A6, vous croiserez peut-être Antonio do Rosso. C'est l'un des dépanneurs qui vient sauver les automobilistes en panne sur l'autoroute. Il est basé à Gevrey-Chambertin et gère deux garages, "Cap Sud" et "La Nourroy". Il exerce dans le domaine automobile depuis 39 ans, et depuis 22 ans sur les autoroutes. Mais ces missions ne sont pas sans risques et demandent une vigilance de tous les instants.

ⓘ Publicité

loading

Des interventions

Quand Antonio de Rosso est appelé, un contre-la-montre s'enclenche, il faut faire vite. "Sur place, on demande aux usagers tout de suite ce qui se passe et là, en quelques secondes, il faut prendre la décision, explique-t-il. Soit on ouvre le capot pour regarder, soit on charge le véhicule. Quand on fait un chargement de véhicule, je dirais qu'entre l'arrivée et le départ en trois minutes, tout doit être fait !" Il s'occupe donc du véhicule mais aussi de ses occupants. Il les rassure et les met à l'abri dans la dépanneuse le temps de l'intervention. C'est d'ailleurs ce qu'Antonio aime dans ce métier. Au-delà de la mécanique et de l'apport financier, il apprécie le contact avec les gens. Une fois au garage, c'est aussi lui qui se charge de contacter une assistance pour les usagers, mais également de leur réserver un hôtel ou un taxi si besoin.

L'une des dépanneuses, petit modèle, stationnée au garage "Cap Sud Automobiles" en attente d'intervention. © Radio France - Dimitri Morgado

Les dépanneurs sur autoroutes fonctionnent avec un système d'astreinte. Cette astreinte dure une semaine et c'est du 24h/24. Antonio do Rosso peut donc parfois être réveillé en pleine nuit, et il faut avoir les yeux en face des trous. "On a un temps à respecter pour la sécurité des clients, détaille-t-il. Donc la nuit, c'est maximum trois-quarts d'heure pour intervenir. On ne met pas longtemps à s'habiller ! "

Une formation nécessaire

Pour dépanner sur les autoroutes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'abord un dossier de candidature à monter. Il faut ensuite avoir le bon matériel et être validé par APRR. Après cela, il y a une formation à suivre. "On ne dépanne pas sur autoroute comme on va dépanner sur une route de campagne, raconte Antonio do Rosso. Là il faut être extrêmement rapide, il faut bien faire attention aux manipulations. Il ne faut pas que le camion soit mal stationné, il faut prendre une certaine distance, il faut descendre du bon côté. Il faut aussi faire attention à ce qui roule sur l'autoroute parce que les poids-lourds et les voitures vous frôlent. Il faut être vraiment vigilant et attentif à 120 %, je dirais."

Fabien do Rosso (à gauche) va prendre la succession de son père (à droite) au garage "Cap Sud Automobiles". © Radio France - Dimitri Morgado

Antonio de Rosso va devoir maintenant arrêter les dépannages. Tout simplement parce qu'à 66 ans, il part à la retraite. C'est son fils Fabien qui reprend le garage Peugeot "Cap Sud" de Gevrey. Tandis qu'un autre associé, Alexandre Crozat, va s'occuper du garage Renault "La Nourroy" juste en face.