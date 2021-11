À l’approche des fêtes de fin d’année, la Sécurité routière invite les proches des motards et scootéristes à leur offrir un cadeau qui peut sauver la vie : une veste ou un gilet airbag. À Nîmes, ils sont déjà quelques-uns à utiliser cet équipement.

Gilet ou veste airbag, un cadeau qui peut sauver la vie des motards et pilotes de deux roues

"Offrez-lui un cadeau pour la vie, offrez-lui un airbag", c'est le nom de la campagne de sensibilisation lancée par la Sécurité routière à l'approche de Noël. L'objectif est de promouvoir le gilet ou la veste airbag à moto ou en scooter, un équipement qui protège les zones vitales en cas de choc. En 2020, 579 usagers de deux-roues motorisés ont perdu la vie sur les routes de France. À Nîmes, ils sont déjà quelques-uns à en être équipés. Mais ils restent rares. Que ce soit par manque de réflexe, de connaissance ou ... de prix de l'équipement.

Une protection efficace de l'abdomen, du thorax et de la colonne vertébrale

Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes, utilise un gilet airbag. Par chance, il n'a jamais eu besoin de se déclencher, mais il connaît des motards pour qui il a été très utile. "La personne n'est tombée pas fort, à 30 km/h, mais en glissant, il est allé taper le trottoir" raconte Tristan. Grâce à l'airbag, "il n'a fait que rebondir et n'a pas senti le choc". Un gilet qui, en se gonflant, vient protéger l'abdomen, le thorax et la colonne vertébrale. "Tous les organes vitaux sont dans cette zone-là, donc si on peut réduire l'énergie de l'impact, ça évite des arrêts cardiaux nets" explique le vendeur. À moto, 50% des accidents mortels le sont à la suite d’un choc sur le thorax, la colonne ou l'abdomen.

Florence, coordinatrice de "Toutes à moto Occitania", connaît également quelqu'un qui doit sûrement sa vie à ce dispositif de protection. Alors qu'elle roulait à 90 km/h, une jeune fille a été percutée par un véhicule. "Grâce à l'airbag, elle a pu éviter d'avoir des grosses fractures ou plus que ça... Ça l'a protégée" déclare Florence.

Un concentré de technologie

Équipé de capteurs qui mesurent les mouvements du motard en temps réel, le système du gilet déclenche instantanément le gonflement de l’airbag lorsque qu'il détecte une situation d'accident. La déctection se fait à l'aide d'un algorithme élaboré par les constructeurs. "Le but est de passer d'un choc qui serait mortel à un choc, si possible, bénin mais où au pire on a quelques lésions " explique Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes.

Mais à un certain prix

"Pour un gilet tout prêt, on est aux alentours des 600, 700 euros, observe Tristan, mais certains assureurs peuvent vous aider, soit en baissant la cotisation, soit en participant à l'achat". De son côté, Florence n'est pas encore équipée mais elle souhaiterait l'être. Seul problème : le prix. Pour elle, il faudrait d'abord baisser les taxes sur ce type d'équipement, "_que ce soit à 5,5% plutôt qu'à 20%". Des prix trop élévés qu_i, pour Florence, empêchent certains motards de s'équiper : "Des gilets très très chers qui ne sont pas donnés à tout le monde".