Gilets jaunes : 215.000 voyages en moins sur le réseau Fil Bleu depuis novembre sur l'agglomération de Tours

Il y a eu 215.000 voyages en moins sur le réseau de transport tourangeau Fil bleu entre novembre 2018 et février 2019. Depuis quatorze samedis, les manifestations provoquent des perturbations sur le réseau, où le tramway est arrêté et les lignes de bus déviées.

Indre-et-Loire, France

Il y a eu 215 000 voyages en moins sur le réseau de transport tourangeau Fil bleu entre novembre 2018 et février 2019. Depuis quatorze samedis, les manifestations provoquent des perturbations sur le réseau, où le tramway est arrêté, les lignes de bus déviées... Résultat, 1,6% de voyages en moins pour Fil bleu qui n'arrêtaient pas d'augmenter.

"D'habitude on est plutôt autour de 85 000 voyages sur un samedi, là on a une baisse qui fluctue entre 50 000 et 70 000 voyages."

Loïc Latour, directeur mobilités-voyageurs à Fil Bleu, explique qu'il "y a ce phénomène d'habitude qui est menacé mais il y a aussi je pense un peu moins de déplacement en ville. Les gens se sont déportés dans d'autres habitudes de déplacement, peut-être plus sur les centres commerciaux ou en voiture. On n'est pas inquiets par rapport à ça. Effectivement ça ne va pas revenir du jour au lendemain mais petit à petit les gens vont reprendre les habitudes de prendre les transports en commun. Pour le côté pratique, le fait de ne pas se garer au centre-ville, d'aller directement et assez rapidement dans le centre de Tours, ou même sur Joué-les-Tours et Tours Nord."

Wafa avait l'habitude de prendre le tramway pour aller dans le centre-ville ou à l'heure tranquille le samedi avec ses enfants. Mais depuis novembre, "c'est très difficile de prendre le tram", explique-t-elle. "Il y a quinze jours ils ont manifesté sur Tours donc ce jour-là je ne me suis pas déplacée."

"Comme les enfants sont abonnés donc j'en profite avec eux. Mais bon, uniquement ces samedis-là et bien je ne prends pas les transports en commun. On est obligé de contourner, on prend la voiture. Dès que c'est calme je reviens aux transports c'est quand même moins onéreux."

Lydie, lycéenne et usagère, renonce aussi à prendre les transports les samedis de manifestation. Elle y va "à pieds parce que je n'ai pas le choix. C'est vrai que c'est embêtant mais sinon je demande à quelqu'un de me ramener en voiture. Je trouve un moyen pour compenser le bus".

Fil Bleu compte a compté 37,5 millions de voyages en 2018, c'est 70% de plus qu'en 2012.