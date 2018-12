"Gilets jaunes" en Dordogne : des salariés du BTP bloquent les accès à l'autoroute

Les gilets jaunes du Périgord reçoivent de nouveaux soutiens ce mercredi 5 décembre. Depuis 6h du matin, des salariés du bâtiment et des travaux publics sont mobilisés au niveau du rond-point du cerf à Coulounieix-Chamiers. L'entrée et la sortie de l'autoroute sont filtrées. Un autre point de blocage est signalé au niveau du restaurant "Le 7" à Saint-Laurent-sur-Manoire. A 9h, on comptabilise quatre kilomètres de bouchon entre Boulazac et le rond-point. Des camions ont été bloqués et gênent la circulation. Le trafic est possible dans l'autre sens.

La crainte de voir augmenter le prix du gasoil

Une vingtaine d'entreprises du BTP ont mobilisé un ou deux salariés. Ces professionnels craignent la fin du gel du prix du gasoil de chantier et ils ne souhaitent pas non plus être contraints à passer au gasoil ordinaire. Ils n'ont pas été convaincus, eux non plus, par les annonces du Premier ministre Edouard Philippe. Le blocage devrait durer une bonne partie de la journée. Une réunion aura lieu dans l'après-midi afin de savoir si le mouvement est reconduit ce jeudi.

Par ailleurs, à Sarlat, route de Souillac, une autre opération de filtrage est menée. Tous les poids lourds sont bloqués par des manifestants.

#05décembre Route de Souillac à proximité de Sarlat : blocage des PL. Soyez vigilants si vous circulez à proximité. pic.twitter.com/Mf0KMkXJV0 — Préfet de Dordogne (@Prefet24) December 5, 2018

Suivez l'évolution de la circulation en direct en écoutant France Bleu Périgord et en nous appelant au 05 53 53 82 82.