Gilets jaunes : l'A10 fermée à hauteur de Saint-André-de-Cubzac

Saint-André-de-Cubzac, France

L'autoroute A10 est fermée dans les deux sens à hauteur de Saint-André-de-Cubzac. Cette fermeture est une conséquence de la mobilisation des gilets jaunes du weekend. L'A10 a de nouveau été dégradée ce weekend et elle est donc fermée depuis pour des travaux de remise en état. Résultat : l'accès à l'A10 depuis la rocade de Bordeaux est interdit. Dans l'autre sens, pour venir sur Bordeaux, là aussi les accès à l'A10 sont fermés au niveau de Saint-André-de-Cubzac. Il est en revanche possible d'entrer plus au sud au niveau de Saint-Loubès. Des déviations sont mises en place, mais des dizaines de poids lourd sont stockés sur place, ce qui entraîne depuis 6h ce lundi matin de très gros bouchons. Evitez absolument de vous engager sur l'A10 dans les deux sens.