Gilets jaunes dans le Gard : le point sur les barrages ce mardi

Sur la Nationale 106 entre Nîmes et Alès, le trafic est toujours perturbé à hauteur de Dions avec un barrage bloquant pour les poids lourds dans le sens Nimes-Alès.

Pour les poids lourds, en raison de l'état des chaussées des RD22 et 907, un itinéraire conseillé est mis en place dans le sens Nîmes-Alès sur la RD 999 à hauteur de la trémie, puis RD 6110, RD 982 jusqu'à Ners et inversement dans le sens Alès-Nîmes. La Préfecture recommande aux chauffeurs de poids lourds d'être vigilants lorsqu'ils sortent de la RN 106 pour emprunter la RD 999 à Nîmes/ Castanet. Des itinéraires obligatoires sont mis en place à hauteur de La Calmette via la RD22 pour les voitures. Il est conseillé via la RD 907 à hauteur des Hauts de Nîmes.

Alès : barrages filtrants pour tous les véhicules au rond point de la Nationale 106, barrages filtrants pour les voitures, bloquant pour les poids lourds aux ronds points de la route de Bagnols , de la Luquette et de l'Hyper U.

Nîmes : barrages bloquants PL, filtrant pour les voitures au chemin du Mas de Cheylon (plate forme Auchan), Saint Césaire (plate forme Auchan) , ZI de Grézan (plate-forme Carrefour).

Aimargues : barrage filtrant pour les voitures et bloquant pour les poids lourds au rond point de la RN 113.

Entre Beaucaire et Tarascon : barrage bloquant sur le pont du Rhône

Remoulins : barrage filtrant à l'entrée de la ville sur la RD 6100.