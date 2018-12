Gilets jaunes : les transports très perturbés samedi à Paris

Beaucoup de stations de métro et de RER resteront fermées samedi à Paris, en marge de la nouvelle mobilisation des gilets jaunes.

Paris, France

Des dizaines de stations de métro et de RER fermées, des lignes de bus déviées.... La circulation des transports en commun sera très perturbée samedi dans Paris, en marge de la mobilisation des gilets jaunes.

Par crainte de nouveaux débordements violents, la préfecture de police a demandé à la SNCF et la RATP de fermer 45 gares et stations dans les secteurs des Invalides, Champs Elysées, Place de la Concorde, Porte Maillot, Trocadéro, Assemblée Nationale, Place de l'Opéra, Place de la Bastille, Hôtel de Ville et Place de la République

A partir de 5h30 samedi, les stations et gares suivantes sont fermées au public :

Ligne 1

Argentine, Charles de Gaulle Etoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysée Clemenceau, Concorde, Tuileries, Musée du Louvre, Louvre Rivoli, Hôtel de Ville, Saint-Paul, Bastille

Ligne 2

Victor Hugo, Charles de Gaulle Etoile, Ternes

Ligne 3

Opéra, Havre Caumartin

Ligne 5

Bastille

Ligne 6

Charles de Gaulle Etoile, Kléber, Boissière, Trocadéro

Ligne 7

Palais Royal - Musée du Louvre, Pyramides, Opéra, Chaussée d'Antin La Fayette

Ligne 8

Ecole Militaire, La Tour Maubourg, Invalides, Concorde, Madeleine, Opéra, Bastille

Ligne 9

Trocadéro, Iéna, Alma Marceau, Franklin D. Roosevelt, Saint-Philippe du Roule, Miromesnil, Saint-Augustin, Havre Caumartin, Chaussée d'Antin La Fayette

Ligne 12

Madeleine, Concorde, Assemblée Nationale, Solférino, Rue du Bac

Ligne 13

Miromesnil, Champs Elysées Clemenceau, Invalides, Saint-François Xavier, Varenne

Ligne 14

Pyramides, Madeleine

RER A

Charles de Gaulle Etoile, Auber

RER C

Neuilly Porte Maillot, Avenue Foch, Avenue Henri Martin, Boulainvilliers, Avenue du Pdt Kennedy, Champ de Mars Tour Eiffel, Pont de l’Alma, Invalides, Musée d’Orsay, St Michel Notre Dame

RER E

Magenta et Haussmann-Saint-Lazare

Les bus perturbés

56 lignes de bus sont également impactées (déviées, limitées ou non exploitées) à partir de 06h00 samedi matin, dans les mêmes secteurs. La liste complète est à retrouver sur le site de la RATP.