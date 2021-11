Le réseau Ginko recherche des volontaires pour tester le paiement par carte bancaire à Besançon

Et si vous deveniez testeur pour le réseau Ginko à Besançon et dans l'agglomération ? Le réseau de transport en communs recherche des volontaires pour tester son nouveau système de paiement par carte bancaire. Pour simplifier l'achat des billets, la société de transport proposera, dès janvier 2022, de régler par carte bancaire directement à bord des bus et trams : plus besoin de monnaie, un simple paiement sans contact suffit. Avant le déploiement dans les véhicules, le réseau Ginko veut le tester avec des usagers, du 6 décembre au 30 janvier.

Pour participer, les volontaires devront utiliser le service et faire des retours réguliers sur leur expérience via un formulaire en ligne durant la phase d'essai. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au 21 novembre pour candidater sur le site du réseau Ginko.