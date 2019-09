Gironde : à Libourne, les automobilistes les plus démunis seront aidés pour rouler à l'E85

Philippe Buisson veut permettre aux libournais de rouler plus vert et plus vertueusement

Libourne, France

La mobilité est un enjeu essentiel sur le territoire du libournais. Le président de la CALI, la communauté d'Agglomération du Libournais, et également maire de Libourne l'a bien compris. Après avoir étendu la gratuité des bus aux 45 communes de l'agglomération, Philippe Buisson lance un nouveau dispositif pour aider les automobilistes les plus démunis à adapter leur voiture à un bio carburant qui se répand en France : c'est l'E85. Il coûte la moitié du prix d'un litre d'essence ou de diesel. Une partie du coût de l'adaptateur qui vaut 800 euros, sera pris en charge pour rouler plus vert et de manière plus vertueuse. Philippe Buisson s'en est expliqué ce mardi dans la matinale de France Bleu Gironde.