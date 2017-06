Gironde : des voitures connectées pour mieux cerner le comportement des automobilistes

Le département de la Gironde a mené une expérience pendant 13 mois sur 3000 voitures connectées pour mieux cerner le comportement des automobilistes. L'objectif : identifier les points d'embouteillage, les routes dangereuses et les communes dans lesquelles on circule beaucoup en voiture.

Le conseil départemental s'est servi des données collectées sur 3000 voitures achetées en Nouvelle Aquitaine chez le constructeur PSA (Peugeot, Citroën et DS). Géolocalisation, freinage d'urgence, l'automobile garde tout en mémoire grâce à un boîtier connecté installé à côté du levier de vitesse et transmet ces données à IBM. Le département de la Gironde se charge ensuite d'en tirer des conclusions.

Une aire de covoiturage à Saint-André-de-Cubzac pour 2018

Pour réduire les embouteillages et la pollution atmosphérique d'une part, le Département souhaite multiplier les aires de covoiturage. L'enquête menée pendant 13 mois a permis d'identifier les habitudes des automobilistes en Gironde. Les boîtiers installés dans les automobiles permettent de connaître les trajets, l'heure à laquelle ils sont effectués et avec combien de passagers dans la voiture. A partir de ces données, les élus ont pu établir les endroits stratégiques où installer des aires de covoiturage. Notamment ceux qui sont empruntés par de nombreux automobilistes seuls dans leur voiture à la même heure.

Le boîtier connecté est situé à proximité du levier de vitesse. Le bouton rouge permet d'appeler une assistance en cas d'accident. © Radio France - Chloé Gandolfo

"93% des automobilistes venant du Nord-Est de l'agglomération et allant dans la zone d'emploi autour de l'aéroport de Mérignac transitent par Saint-André de Cubzac", affirme Frédéric Perrière, chargé des territoires au conseil départemental de la Gironde. A ce titre, le conseil départemental a annoncé la mise en service pour septembre 2018 à Saint-André-de-Cubzac de la plus grande aire de covoiturage du département avec 200 places de stationnement. Ce point de rencontre sera installé à la sortie Saint-André-de-Cubzac de l'autoroute A10 du côté de la route de Libourne et sera équipé de bornes de rechargement pour véhicules électriques avec panneaux solaires.

D'ici 2020, le Département prévoit un budget de 3 millions d'euros pour créer 49 aires de covoiturage supplémentaires sur le territoire. Il en existe 86 actuellement.

C'est dans cette zone que sera installée l'aire de covoiturage en septembre 2018. © Radio France - Chloé Gandolfo

Identifier les axes routiers les plus dangereux

Grâce aux voitures connectées, le conseil départemental a également pu identifier plusieurs routes dangereuses susceptibles de causer des accidents. Par exemple, les axes routiers sur lesquels les automobilistes effectuent de nombreux freinages d'urgence, telles que les routes en descente avec un stop ou encore les secteurs sur lesquels les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Le conseil départemental assure que le but n'est pas d'installer de nouveaux radars pour davantage de répression mais d'améliorer les routes pour les sécuriser.

Savoir où placer les pistes cyclables

Autre donnée intéressante pour le Département : les communes dans lesquelles les automobilistes prennent leurs voitures pour des très courtes distances. A Lacanau par exemple, le conseil départemental estime que 41% des trajets effectués en voiture sont courts (moins de 2 kilomètres). Ce sont dans ces communes que le Département souhaite investir pour créer des zones piétonnes et des pistes cyclables afin de réduire la circulation automobile.

"Pas d'exploitation de données personnelles"

"Pas d'inquiétude. C'est pas Big Brother c'est Big Data", affirme Frédéric Perrière, directeur général adjoint au Département. Le chargé des territoires se veut rassurant : les données sont anonymes. Elles ne sont reliées à aucune carte grise, aucune identité. Elles ne sont pas personnelles et ne peuvent pas être exploitées à l'insu de l'automobiliste selon Frédéric Perrière.