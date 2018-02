Bordeaux, France

Ce serait une première en France. Alors qu'ils ont été lancés en Allemagne au mois de novembre dernier, par la société française Alstom, les trains à hydrogène sont vus aujourd'hui par certains comme une solution d'avenir. Notamment par Benoît Simian, le député LREM du Médoc, qui a rencontré le PDG d'Alstom. "Il faut avoir de nouvelles stratégies. Et je plaide pour un train à hydrogène. Sur la ligne Bordeaux-Médoc, nous avons un caténaire à bout de souffle. Le régénérer coûterait 45 millions d'euros. Et avec 45 millions d'euros, vous avez quatre trains à hydrogène". De quoi assurer une bonne partie des aller-retour entre Bordeaux et Lamarque.

Le député du Médoc Benoît Simian. © Radio France

En Allemagne, Alstom devrait livrer 14 trains de ce type en 2021 à la région de de Basse-Saxe. Ils peuvent rouler à 140 km/h, et parcourir 1 000 kilomètres avec un plein. Ils ont également l'avantage de ne rejeter uniquement de la vapeur d'eau et d'être silencieux. Des discussions sont en cours avec Alstom et la SNCF a assuré Benoît Simian à France Bleu Gironde, ce lundi.

Fermer les petites lignes, c'est asphyxier nos territoires

"Fermer les petites lignes, c'est asphyxier nos territoires. Elles font partie des moyens de transport du quotidien, s'est réjoui le député." Egalement rapporteur spécial du budget "Infrastructures et transport" à la commission des finances, il s’était dit défavorable à la fermeture des petites lignes dès la parution du rapport Spinetta.

Il a aussi annoncé souhaiter la mise en place d'un tarif résident pour le bac, qui permet la traversée de l'estuaire entre Le Verdon et Royan (Charente-Maritime). "Il est plus facile quand on habite à la pointe de Grave dans le Médoc, qui est un territoire quasi insulaire, d'accéder à des services publics à Royan qu'à Bordeaux, poursuit-il."