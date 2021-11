Gironde : le grand contournement de la rocade bordelaise revient en haut de la pile

Depuis quelques semaines, un sujet refait surface en Gironde : le grand contournement de la rocade. Comme annoncé fin octobre par Sud-Ouest, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari songe à relancer ce projet abandonné il y a 13 ans et dont la naissance remonte à 1995. Il était censé résoudre les problèmes de bouchons dans toute la Gironde mais en est devenu l'Arlésienne. Les différents tracés auraient permis aux automobilistes et routiers de contourner la rocade en passant soit par le Médoc, soit par l'est du département et donc le Libournais.

Ce jeudi, la préfecture de Gironde reçoit le Conseil d'orientation des infrastructures, missionné par le ministère des Transports en août dernier, pour évoquer ce dossier. "Un sujet parmi d'autres", souffle-t-on du côté des services de l'État. Malgré tout, le ministre des Transports rouvre les vieux cartons d'un dossier qui symbolise les atermoiements et les clivages de la classe politique girondines sur les deux dernières décennies.

Droite et extrême droite toujours en faveur du projet

Le Rassemblement National, par la voix d'Edwige Diaz, en avait fait son thème de campagne aux élections départementales de juin dernier. Satisfaite de voir le débat revenir sur le devant de la scène, la conseillère régionale d'opposition se targue même du fait que sa famille politique ait été en avance sur tout le monde.

Edwige Diaz (RN) : "Le Rassemblement national a été visionnaire [...] et je me réjouis qu'on se sorte de cette dictature écolo." Copier

Un peu plus timide mais toujours présente pour défendre ce projet, la droite regrette tout de même le temps perdu dans ce dossier et le fait que les instances nationales déterrent le grand contournement sans passer par les élus locaux. "À force d'attendre, on est en retard sur un projet qui va prendre 10 à 15 ans à se réaliser", soupire Jacques Breillat, conseille départemental LR.

Les écologistes contre un "projet d'un autre temps"

Un projet trop long, c'est aussi ce que dénoncent les Verts. Pour Europe Écologie-Les Verts, l'urgence climatique est là et ce grand contournement est "un projet d'un autre temps", conteste Laure Curvale, vice-présidente chargée de la transition écologique au département de la Gironde. Selon elle, le train et le covoiturage sont plus adaptés pour réaliser "un bouquet de solutions".