Gironde : le tram des villes doit s'habituer à circuler près des champs

Ce sont des rongeurs qui sont à l'origine de la première panne sur l'extension du tram C. La circulation a été interrompue pendant 24 heures pour réparer les câbles rongés par les nuisibles. Un incident que n'avait jamais rencontré Kéolis Bordeaux Métropole, plus habitué à la circulation en ville.

Kéolis Bordeaux Métropole, le gestionnaire des transports en commun sur l'agglomération, va devoir s'habituer à la circulation de ses trams en milieu péri-urbain, voire rural. Trois jours seulement après son inauguration, l'extension du tram C a connu sa première panne ce mardi soir entre les stations Cracovie et le terminus, gare de Blanquefort. La signalisation est tombée en panne. La circulation a été interrompue jusqu'au mercredi soir, le temps d'analyser les causes de la panne et d'y trouver des solutions.

Des rongeurs vandales

Les causes de cette panne sont en partie technique : des connections se sont révélées défectueuses dans l'armoire de communication située en gare de Bruges. Mais le principal responsable de la panne est animal. Les rongeurs sont nombreux à vivre le long du tracé de 7 kilomètres permettant de relier Blanquefort à Bordeaux. Un tronçon qui passe par des marais et autres espaces naturels , inconnus jusque là des tramways de la métropole. Les nuisibles ont été particulièrement actifs entre la gare de Bruges et Frankton. Kéolis Bordeaux Métropole va devoir prendre en compte ces nouveaux risques, inédits en milieu urbain.

Quand le tram des villes passe non loin des champs © Radio France - Aurélie BAMBUCK

La présence de rongeurs est une nouveauté pour nous qui avons l'habitude d'exploiter un système en milieu urbain. Les rats des champs ont goûté à nos nouveaux câbles, nous allons renforcé les gaines pour éviter que la panne ne se reproduise. — Hervé Lefèvre, directeur de Keolis Bordeaux Métropole