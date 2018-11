Gironde : première piste cyclable photo-luminescente à Pessac

Bordeaux, France

Depuis un mois, les cyclistes de Pessac peuvent faire un bout de chemin en suivant la première bande photo-luminescente de France. Tracée le long de l'A 630 au niveau du pont de Saige par la start-up de Pessac OliKrom avec le soutien d'Eiffage route, la piste de deux kilomètres engrange les rayons du soleil puis en restitue la luminosité lorsque la lumière décline. "LuminoKrom" a pour but de renforcer la sécurité routière, en guidant les cyclistes à la nuit tombée et par temps couvert.

La peinture photoluminescente, promesse de routes plus sûres et plus écologiques ?

François Olard est directeur de recherche à Eiffage, le groupe de construction publique. Son équipe a travaillé main dans la main avec OliKrom. Il voit de nombreuses applications possibles pour cette peinture, dont l'idée première est "d'assurer la sécurité des plus vulnérables". Pour prévenir piétons et cyclistes d'abord, au niveau des passages piétons, sur des pistes cyclables et des voies vertes. Pour les véhicules également, prévenir "les virages dangereux, les sorties d'autoroute, les chicanes, les ronds-points", précise-t-il. "D'ici dix ans, on peut envisager aussi que cette peinture permettra à un véhicule autonome de mieux lire la route, de mieux calculer une trajectoire".

Les créateurs de la peinture phosphorescente espèrent la commercialiser pour les axes routiers. © Radio France - Fanny Ohier

Le but, selon François Olard, est de permettre aux usagers de mieux anticiper. "On voit la route se dessiner à 50 à 100 mètres au loin. D'un point de vue énergétique aussi, le concept est très sobre". Comme tout marquage routier, "LuminoKrom" devra être renouvelée tous les ans pour rester pleinement efficace.

Des pigments phosphorescents et de la peinture : un mélange fait recette ?

Ancien chercheur au CNRS à l'origine du projet, Jean-François Létard travaille à sa confection depuis plus de deux ans. Ensemble, les équipes d'Olikrom et d'Eiffage ont multiplié les tests avant de trouver le bon dosage. "On a commencé par des peintures qui avaient les priorités [requises] mais qui au bout de quelques heures ou minutes n'émettaient plus."

Aujourd’hui on a une peinture capable d'émettre toute la nuit, jusqu'au lendemain matin et même s'il pleut" — Jean-François Létard, initiateur du projet

Pour Jean-François, le secret réside dans la maîtrise de l’ensemble du processus, de la conception à la réalisation de la peinture.

La peinture photo-luminescente est créée directement dans les laboratoires d'OliKrom. © Radio France - Fanny Ohier

Le projet initié par la petite start-up avait remporté le soutien d'Eiffage en gagnant l'appel à projet d'innovation "I-STREET", lancé par le groupe et soutenu par l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, affiliée au ministère de la transition écologique et solidaire). 15 millions d'euros ont été nécessaires pour concevoir et développer "LuminoKrom". Aujourd'hui, les créateurs de la peinture espèrent la commercialiser en France et à l'étranger.

Un premier pas vers les routes intelligentes vient d'être franchi. Ce type de peinture avait déjà été expérimenté aux Pays-Bas il y a quatre ans, avec des résultats mitigés puisque la peinture s'était rapidement effacée. D'autres essais plus récents et en France utilisent d'autres méthodes pour éclairer les routes, comme la marque Flowell qui a installé sur les routes vendéennes il y a un an, des diodes insérées dans des dalles résineuses.

Un plus pour les cyclistes ?

Au détour d’un virage, une lumière apparaît. Sandrine rentre chez elle en vélo.

"C'est génial, j'adore ! Depuis que ça existe, quand il fait nuit, je suis la bande" — Sandrine, cycliste

Il y a quelque jours, elle était accompagnée de sa fille en trottinette, "elle n'avait pas de lumière, donc c'était super pour elle !"

Bruno roule sans lumière lui aussi, et il est plutôt sceptique.