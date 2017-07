Gironde : un drone veille à la sécurité sur la route des vacances

Les forces de l'ordre girondines disposent d'un tout nouvel atout pour les contrôles routiers estivaux : le drone ! L'appareil permet de détecter notamment le non-respect des distances de sécurité.

On connaissait l'ULM, l'hélicoptère... voici maintenant le drone ! Les CRS autoroutiers de Gironde sont désormais équipés de cette nouvelle technologie pour les appuyer dans leurs contrôles routiers.

Distances de sécurité

Le drone, contrôlé par un spécialiste, s'envole à 40 voire 50 mètres de hauteur. Toujours à terre, le capitaine Pascal Gensous reçoit les images sur son écran : " il y a un camion blanc avec une remorque grise qui ne respecte pas les distances de sécurité".Alors le capitaine envoie ces informations aux motards en poste le long de l'autoroute. Les véhicules en infractions sont alors conduits sur une aire d'autoroute pour être verbalisés.

Les drones c'est un jouet, selon un routier

" C'est une nouvelle technologie utile pour notre sécurité" reconnaît un routier portugais, plutôt impressionné. Mais à côté de lui, Rafael, un espagnol s'agace : "je pense que c'est illégal, les drones ce sont des jouets, ça n'est pas fait pour aider la police à nous enregistrer".

Le drone permet notamment de voir si les véhicules respectent les distances de sécurité © Radio France

Pourtant cette nouvelle méthode est "parfaitement légale" rappelle le directeur de cabinet du préfet, Samuel Bouju. " Comme ce sont des objets qu'on ne détecte pas facilement, cela envoie le message aux automobilistes qu'ils peuvent être contrôlés partout où ils vont", se félicite-t-il. Même s'il y a un bémol : avec trois batteries, le drone ne peut survoler l'autoroute que pendant une heure au maximum.

Un accident mortel tous les cinq jours l'été

Depuis le début de l'année en Gironde, 36 personnes sont décédées sur les routes et 673 ont été blessées. En moyenne pendant les mois de juillet et août, quatre personnes sont blessées chaque jour et il y a un accident mortel tous les cinq jours.