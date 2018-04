L'expérimentation est lancée pour quelques semaines à partir de ce lundi au centre d'entretien Vinci Autoroutes d'Ambarès, sur les 180 kilomètres qui s'étalent de la Gironde jusqu'à Niort. Les hommes en jaune vont tester un fourgon connecté prototype, destiné à améliorer leur sécurité. L'an dernier, 88 camions d'intervention avait été percuté, sans faire de victime.

Ce fourgon du futur est équipé (en plus des grosses flèches lumineuses que l'on connaît déjà), notamment d'une caméra thermique à l'arrière, qui détecte la présence de voiture ou camion distraits qui se rapprocheraient un peu trop vite et un peu trop près, et prévient les agents en intervention, par un signal lumineux et sonore.

Dans le fourgon, sur le tableau de bord à gauche, l'écran de contrôle de la caméra thermique © Radio France - Stéphanie Brossard

Autre nouveauté : un gyrophare doublé d'une caméra au bout d'un mât de 5 mètres de haut sur le capot du fourgon pour permettre au PC régional à Niort de voir ce qui se passe en temps réel et décider d'envoyer les secours si besoin.

Le fourgon connecté en test pour quelques semaines © Radio France - Stéphanie Brossard

Un gain de temps d'intervention et de sécurité pour tout le monde, hommes en jaune, forces de l'ordre, secours et automobilistes. Pour les agents, c'est aussi un gain de concentration explique Christophe Mons, le chef d'équipe maintenance à Ambarès.

Christophe Mons : "un gain de sécurité et de concentration pour les hommes en jaune" Copier

Après cette phase de test et d'amélioration de plusieurs semaines, 12 fourgons du futur, connectés, devraient être déployés partout en France.