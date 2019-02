Les points noirs France Bleu de la mobilité : le pont de Givors sur l'A47 entre Saint-Étienne et Lyon

Depuis l'abandon de l'A45, l'avenir du pont de Givors reste en suspens. Véritable nœud autoroutier entre Saint-Étienne et Lyon, des projets sont à l'étude pour désengorger le trafic alors que de nouveaux travaux entre mai et septembre 2019 promettent de compliquer la situation des usagers.

Givors, France

Tous les jours, 84 000 voitures passent tous les jours sur le pont de Givors pour relier Saint-Etienne à Lyon. Quatre mois après la décision de la ministre des transports Elisabeth Borne, d'abandonner le projet de l'A45, il faut trouver des solutions pour désengorger l'A47.

Nouveau pont, nouvelles voies, un tunnel...

Les conseillers municipaux, les députés, les citoyens, accompagnée par l'Etat, organisent régulièrement des réunions pour trouver une alternative à l'A45. Parmi les pistes évoquées : l’élargissement deux à trois voies, voire à quatre voies pour certaines sections, de l’A47, et la construction d’un troisième"pont de franchissement sur le Rhône" à hauteur du nœud routier de Givors-Ternay, au sud de Lyon.

La maire de la ville Christiane Charnay penche elle pour un projet de tunnel qui selon elle coûterait moins cher que les 400 millions initialement prévus pour l'A45.

"On est asphyxiée par la circulation de l'A47, on demande donc un tunnel, le recouvrement des voies sur le pont de Givors." - Christiane Charnay

Des études menées par la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont en cours. Elle ont débuté en novembre 2018. Entre le bruit et la pollution causés par les bouchons, les habitants de Givors demandent une solution rapide.

Un RER entre Saint-Étienne et Lyon

Au quotidien, il y a 114 trains qui relient Saint-Étienne à Lyon, c'est 30 de moins qu'en 2016 alors que c'est la ligne la plus empruntée de France. Le député en marche du Rhône, Jean-Luc Fugit plaide depuis toujours pour l'amélioration du ferroviaire pour doubler le nombre de voyageurs.

"Aujourd'hui on doit avoir plus de trains, avec une ligne qui ressemblerait au RER à la parisienne avec la sûreté et la fiabilité des horaires en plus." - Jean-Luc Fugit

La situation ne risque pas de s'améliorer sur l'A47 puisque des travaux sont prévus sur le pont Givors de mai à septembre 2019. L'objectif est de restaurer ce pont construit en 1967. L’étanchéité va être refaire ainsi que des réparations sur la chaussée. Ces travaux entraîneront pendant quatre mois la fermeture des voies mais aussi du pont pendant quelques nuits et les week-ends.

