Yvelines, France

La Ryder Cup a lieu du 25 au 30 septembre 2018 dans les Yvelines. C'est une première en Ile-de-France mais aussi en France. Cette prestigieuse compétition de golf, qui est considérée comme la plus importante du monde, ne s'était jamais déroulée dans l’hexagone.

C'est un événement de très grande ampleur indique Jean-Michel Fourgous. Il y aura "soixante mille personnes par jour, un milliard trois cents millions de téléspectateurs, deux mille journalistes sur le terrain", précise le maire d'Elancourt et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui accueille l'événement.

L'Ile-de-France est mise en avant

A l'occasion de cette Ryder Cup, la Région va mettre en avant ses atouts touristiques. Vingt-cinq Volontaires du tourisme seront déployés dans les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Massy Palaiseau pour informer les visiteurs français et étrangers.

La Région a mis la main à la poche pour la réussite de cet événement. Elle a accordé une subvention de 200 000 euros à la Ryder Cup. Elle a également cofinancé la rénovation et la remise aux normes du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, à hauteur de 2 millions d'euros.

Des trains en plus sur des lignes RER

Pour que tout se passe au mieux pour les 250.000 spectateurs et supporters, Ile-de-France Mobilités a décidé de renforcer les transports en commun.

Les lignes C, N et U vers Saint Quentin en Yvelines, ainsi que la ligne B du RER vers Massy-Palaiseau, seront renforcées le weekend du 28 au 30 septembre. Il y aura davantage de trains durant les 3 jours de la compétition sur les lignes B, C, N et U.

Paris- Saint-Quentin-en-Yvelines

Ligne C : 4 trains supplémentaires le vendredi 28/09

6 trains supplémentaires le samedi 29/09 et le dimanche 30/09

Ligne N : 4 trains supplémentaires le vendredi 28/09

5 trains supplémentaires le samedi 29/09 et le dimanche 30/09

Ligne U : augmentation de la capacité de plusieurs trains

Paris- Massy-Palaiseau

Ligne B : 4 trains supplémentaires le vendredi 28/09

9 trains supplémentaires le samedi 29/09

8 trains supplémentaires le dimanche 30/09

Des agents en plus pour l'accueil et la sécurité

Les agents d'accueil de la RATP et de SNCF Mobilités seront plus nombreux dans les gares de Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse et La Défense, ainsi que dans les gares intra-muros de la ligne C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides et Champ de Mars-Tour Eiffel).

Les agents seront là pour orienter les utilisateurs vers le trajet le plus rapide jusqu'au Golf National.

Des navettes seront mises en place pour rejoindre le Golf National à partir des gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Massy-Palaiseau, situées respectivement à 7km et 21 km du lieu du tournoi.

Des Lycéens franciliens associés à l'événement

Le partenariat avec la Région Île-de-France lui a permis d'inviter 200 lycéens franciliens à participer aux journées d’entraînement de la Ryder Cup Junior qui se déroulent les 24 et 25 septembre au golf de Disneyland Paris.

Cette journée a lieu en 2 temps. Le matin les lycéens invités vont sur les lieux d'entraînement des joueurs. L'après-midi, ils profitent des activités du parc de Disneyland Paris.