Gorges de l'Hérault : de nouvelles dessertes pour les navettes du Pont du Diable

Près de 100.000 passagers empruntent ces navettes tous les ans. Les lignes qui desservent le Pont du Diable vont être prolongées à partir de ce samedi 8 juillet et jusqu'au 20 août.

ⓘ Publicité

Prolongation vers Aniane et Montpeyroux

La navette de Saint-Jean-de-Fos va être prolongée d'un côté pour desservir Aniane. Deux arrêts y sont prévus : l'un au cimetière et l'autre sur la place Etienne Sanier. De l'autre côté de la ligne, le nouveau terminus sera à Montpeyroux. Les nouveaux arrêts seront à la cave coopérative et au hameau du Barry.

Les navettes sont gratuites et fonctionneront tous les jours. Le matin, les premiers départs se font vers 10h30 et les derniers retours le soir sont prévus enter 18h30 et 19h. Les fiches horaires des navettes sont disponibles en cliquant sur ce lien .