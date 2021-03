Gouesnou : un atelier prévention à la trottinette électrique pour en éviter les dangers

C'est la première fois sur une trottinette pour Cyrielle, une brestoise, les deux pieds joints, un casque sur la tête. Elle participe à l'atelier de prévention en trottinette organisé sur le parking du Leclerc de Gouesnou, près de Brest. En quelques minutes, sur les conseils de Geoffrey, son formateur, elle file sur le parcours d'obstacles improvisé. Elle avait pour projet d'acheter une trottinette électrique, mais sa mère lui avait conseillé d'essayer avant. Alors, là, avant de faire ses courses, c'était l'occasion rêvée. "Ça me conforte dans mon envie de m'en procurer une, c'est vraiment sympa comme mode de déplacement", confirme-t-elle.

à réécouter 2 roues électriques : il est interdit de les débrider sous peine de grosses amendes

De l'appréhension et de la curiosité

Ces ateliers de prévention et de bonne conduite sont assurés par l'entreprise Two Roule, une sorte d'auto-école en trottinette électrique. Elle a pour but de former et d'éduquer les gens à sa bonne conduite. En voyant les gens approcher, son co-fondateur Quentin Morette est ravi : "Soit les gens ont déjà un projet d'achat en venant nous voir, soit ils sont totalement intrigués parce qu'ils ont un peu d'appréhension. La plupart sont très curieux, c'est encore très récent. Et ils sont très réceptifs quand ils voient que nous sommes là pour leur donner les bons codes. Il faut apprendre à en faire pour bien en faire".

Un phénomène qui devrait arriver en Bretagne

Cette éducation est essentielle pour Franck Thomas, le directeur régional Bretagne-Pays de la Loire, de l'association Prévention Routière, car la trottinette va arriver rapidement dans le quotidien des Bretons "On ne dispose pas encore d'une grosse flotte de trottinettes en location en Bretagne par rapport à d'autres villes de France, mais on peut faire le pari que ça va arriver très vite. C'est un phénomène qu'il faut appréhender et qui va s'imposer surtout en milieu urbain", explique-t-il. Pour les plus intéressés, les entrées de gammes se situent à 300 euros et il faut compter sur 800 euros pour un modèle fiable assemblé en France.